GENEL AF SON DAKİKA! Af yasası ile ilgili son gelişmeler neler? Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi ne zaman? (29 Nisan 2025)

Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen yeni Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası kapsamında genel af, kısmi af ve infaz indirimi gibi önemli başlıklarda yapılacak düzenlemeler büyük merak konusu oldu. Özellikle cezaevlerinde bulunan mahkûmlar ve yakınları, "Af yasası çıkacak mı, genel af ne zaman olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hangi aşamada? Genel af ve kısmi af tasarıları ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, af yasası ve infaz indirimi hakkında en güncel bilgiler ve gelişmeler…

AF YASASI İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER NELER?

2025 yılı itibarıyla kamuoyunun merakla takip ettiği af yasası ve infaz düzenlemesi çalışmaları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle 10. Yargı Paketi kapsamında yürütülen hazırlıklar ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalar, sürecin seyrini belirliyor.

GENEL AF ÇIKACAK MI

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af beklentilerine ilişkin yaptığı son açıklamada, "Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir genel af çalışması bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile 2025 yılında kapsamlı bir genel af düzenlemesinin gündemde olmadığı netlik kazanmış oldu.

Kısmi Af ve İnfaz İndirimi Çalışmaları

Genel af olmayacak ancak hükümet, ceza infaz sisteminde bazı değişiklikler üzerinde çalışıyor. Özellikle kısmi af niteliğinde sayılabilecek yeni infaz düzenlemeleri kapsamında;

Denetimli serbestlik süresinin uzatılması,

Bazı suçlarda ceza sürelerinde indirime gidilmesi,

gibi adımların atılması planlanıyor.

Bu değişiklikler, özellikle bazı mahkum grupları için erken tahliye imkânı doğurabilir.

10. YARGI PAKETİ NE AŞAMADA

10. YARGI PAKETİ NE AŞAMADA?

Adalet Bakanı Tunç'un verdiği bilgilere göre, 10. Yargı Paketi'nin 40 maddelik taslağı tamamlandı ve milletvekillerinin takdirine sunuldu. Taslağın kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.