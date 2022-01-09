Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 15. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 15. bölüm full HD izle! Yargı son bölümde neler oldu, yeni bölüm fragmanı izle!

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YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Heyecanla beklenen yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ceylin'in cezaevine girdiği anlar izleyenleri derinden etkilerken Gül'ün kızı için Ilgaz'dan yardım istemesi duygusal dakikalara sebep oluyor. Yekta, Ceylin'in cezasını çekmesi için elinden geleni yapacağının sinyallerini verirken Seda'nın, Yekta'ya sarf ettiği sözler kafaları karıştırıyor. Tanıtıma Ilgaz ile Ceylin'in kavuşması damga vuruyor.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi 14. Bölümde Ceylin, Engin'i öldürmekten dolayı gözaltına alınıyor! 19 Aralık Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 14. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 14. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 14. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 14. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 14. Bölümde neler yaşandı? Yargı 14. Bölüm full izle! Yargı dizisi 14. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

Yargı'nın 19 Aralık Pazar günü yayınlanan 14. Bölümde Engin'i öldürmekten gözaltına alınan Ceylin'in, tutuklu yargılanmasına karar veriliyor!

Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

Engin'i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.

Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir. Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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