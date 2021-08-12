Yaren leyleğin 'Beş numara' isimli yavrusundan sinyal Ürdün'den geldi
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Yaren leyleğin 'Beş numara' isimli yavrusundan sinyal Ürdün'den geldi

Yaren leyleğin 'Beş numara' isimli yavrusundan sinyal Ürdün'den geldi
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Güncel

BURSA'da Yaren leyleğin en küçük yavrusu olan ve takipçilerinin 'Beş numara' ismini verdiği yavru leylek, önceki gün uydu takip cihazından sinyali kaybolunca doğaseverler tarafından büyük üzüntü ve merak konusu oldu.

BURSA'da Yaren leyleğin en küçük yavrusu olan ve takipçilerinin 'Beş numara' ismini verdiği yavru leylek, önceki gün uydu takip cihazından sinyali kaybolunca doğaseverler tarafından büyük üzüntü ve merak konusu oldu. Bir gün sonra yavru leylekten ilk sinyal Ürdün'de geldi. Leyleğin yaşadığını öğrenenler büyük sevinç yaşadı.

Balıkçı Adem Amca ile kurduğu dostlukla adını duyuran Yaren Leylek, bu yıl 5 yavru dünyaya getirdi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan bahar ayında yaptığı açıklamada, "Doğaseverler bize sık sık Yaren leyleğe verici takılması talebini iletiyordu. Uzmanlar, yetişkin leyleklere verici takılmasının riskli olduğunu ancak yavrulara takılabileceğini söyleyince biz de bu yönde karar kıldık" dedi. Karacabey Belediyesi tarafından Almanya'dan getirilen 40 gram ağırlığındaki güneş enerjisi ile çalışan uydu vericisi, haziran ayında en küçük yavru olan 'Beş numara'ya takıldı. Bu sayede, yavru leyleğin uçuş güzergahları kaydedilmeye başlandı.

SEVENLERİNİ KORKUTTUGeçen hafta yuvasından ilk kez ayrılan 'Beş numara', bulduğu sürü ile birlikte güneye doğru yola almaya başladı. Uygulama üzerinden leyleğin göç rotası, binlerce kişi tarafından yakından takip edildi. Ancak Türkiye'nin tek uydu vericili leyleği olan Beş numaranın, Adana Yumurtalık sahillerinden İskenderun Körfezi'ne doğru yol alırken, Akdeniz üstünde bir anda izleme programındaki sinyalinde kopukluk yaşandı. Bunu fark eden birçok doğasever ise sinyalin en son görüldüğü yerlerde telaşla leyleği aradı. Karacabey Belediyesi de konuyla ilgili bölgedeki kurumlarla iletişime geçti ancak sonuç alınamadı.SİNYAL ÜRDÜN'DEN GELDİYapılan araştırmalarda leyleğin izine rastlanamayınca, sinyal karıştırıcı cihazlar yüzünden böyle bir şey yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu ve devamında ilk sinyal Ürdün'den geldi. Bu durum, leyleğin takipçileri tarafından sevinç ile karşılandı.TAKİP PROGRAMI HERKESE AÇIK

Öte yandan, 'Beş numara' isimli leyleğin de içinde olduğu ve dünya üzerinde yüzlerce kuş ve memeli hayvanın takip edilmesine imkan sağlayan 'Animal Tracker' uygulaması, ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilebiliyor.


Yaren leyleğin 'Beş numara' isimli yavrusundan sinyal Ürdün'den geldi
Yaren leyleğin 'Beş numara' isimli yavrusundan sinyal Ürdün'den geldi
Yaren leyleğin 'Beş numara' isimli yavrusundan sinyal Ürdün'den geldi
Yaren leyleğin 'Beş numara' isimli yavrusundan sinyal Ürdün'den geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin

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