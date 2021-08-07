Yaren'in yavrusu Beşnumara yuvadan uçtu...Halka ile uydudan böyle takip ediliyor

Yaren'in yavrusu Beşnumara yuvadan uçtu.

Yaren'in yavrusu Beşnumara yuvadan uçtu...Halka ile uydudan böyle takip ediliyor

Bu sezon dünyaya geldiği Leylek Köyü'ndeki yuvasından göç eden Beşnumara 5 günde 190 kilometre uçtu

BURSA - Türkiye'nin tek uydu vericili leyleği olan ve takipçilerinin 'Beşnumara' adını verdiği Yaren'in yavrusu ilk göç heyecanını yaşıyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü'nün meşhur leyleği Yaren'in en küçük yavrusuna takılan verici ile doğa seveler ve bilim insanları Beşnumara'yı uydu üzerinden takip ediyor. Doğduğu yuvasından yolculuğua başlayan Beşnumara 5 günde 190 kilometre uçtu.

Bursa'nın Karacabey İlçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyünde bu yıl doğan yavrulardan birine Karacabey Belediyesi ile Milli Parklar işbirliği ile verici takılmıştı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ile Uzman Halkalamacı Nizamettin Yavuz tarafından 40 gram ağırlığındaki verici güneş enerjisi ile çalışıyor ve sürekli leyleğin sırtından aldığı konumu program aracılığıyla izleyenlerle buluşturuyor. Çalışmayla birlikte yavru leyleğin göç rotası, beslendiği alanlar gibi önemli ipuçları bilime kazandırılacak. Bu durum Yaren Leylek sevenleri için de yeni bir heyecan konusu oldu.

Beşnumara ilk kez köyden ayrıldı

Bir balıkçı ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'in göç rotası herkesin merak ettiği bir konuydu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan "Uzmanlar yetişkin leyleklere verici takmanın riskli olduğunu belirtti. O yüzden biz de Yaren Leyleğin yavrusuna verici takma kararı aldık' diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

Haziran ayında büyüyen yavrular verici takılacak boyuta ulaşınca uzman ekipler tarafından yuvaya çıkılarak yavru leyleğe verici takıldı. Bu esnada çeşitli değerleri de kaydedilen Beşnumara isimli leylek yuvaya geri konduktan sonra 1 ay daha ebeveynleri tarafından beslendi.

Ancak yetişkin yavrulardan ilki uçuş sırasında başka leyleklerin saldırısı sonucu yere çakılarak hayatını kaybetmişti. Bir başka yavru leylek ise elektrik hatlarına kapılınca yuvada 3 yavru leylek kalmıştı.

Hafta başında Yaren'in sağ kalan 3 yavrusu bir kaç gün arayla ebeveynlerinden ayrılarak yuvayı terk etmeye başladı. Merakla beklenen uydu takip sistemindeki ilk koordinatlarda 'Animal Tracker' uygulaması üzerinden takipçilerle buluştu.

1 Ağustos'ta göç etmeye başlayan Beşnumara isimli yavru leylek bu zamana dek Bursa içerisinde 190 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. 5 günlük süre içerisinde Önce Bursa şehir merkezini dolaşan Beşnumara ardından geri dönüp Karacabey şehir merkezine ulaştı. Geceyi Karacabey'de geçirdikten sonra yeniden Bursa'ya yönelen yavru leylek Hamitler Katı Atık depolama tesisine ulaştı.

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş 'Yavru leylekler göçe annelerinden önce başlar. ve tek tek yuvadan ayrılıp sonra buldukları bir sürüye takılıp kışı geçirmek için Afrika'ya yönelirler. ve 4 yıl boyunca kolay kolay doğdukları yere geri gelmezler. Çünkü üreme erişkinliğine 4 yılda ulaşıyorlar. Çoğunlukla yavru leylekler ilk 4 yıl kısa mesafeler göç ederek yetişkinlik dönemleri için bir nevi antrenman yaparlar. Beşnumara adını verdiğimiz leylek eğer hayata tutunabilirse 4 yıl sonra doğduğu Uluabat Gölü kıyısına geri dönüp eş bulacak ve yavru yapacak' dedi.

Leyleklerde 5-6 yavrudan üreme erişkinliğine dek hayatta kalma oranının 1 veya 2 yavru olduğunu da belirten Tüydeş; 'Beşnumara yuvadayken 2 tane ölümcül badire atlattı ve insanların ilgisini böylelikle kazandı. Onun yaşam azmi ile bu kritik 4 yılı sağ salim atlatmasını bekliyoruz' dedi.

Bilindiği üzere Karacabey Belediyesi 2 yıldır Yaren Leylek yuvasını 7-24 kamera aracılığıyla internet ortamında canlı yayın olarak sunuyor. Yıl boyunca on binlerce kişi bu yayını gün içerisinde açarak yavruların ve annelerinin besleme anlarını keyifle izliyor ve aynı zamanda yaban hayvanlarının karşılaştıkları zorluklara da bizzat şahit olmuş oluyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş