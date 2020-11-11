İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır
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İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır

11.11.2020 08:24 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:10

İzmir depreminin ardından toplanan yardımlar arasından çıkan "Merhaba, eğer bu kalemlik ve oyuncaklar şu an senin elindeyse bil ki senin mutluluğun için elimden ne gelirse yapmışımdır. Belki de aynı yaştayızdır. Bu oyuncaklar ile güle güle oyna. Azra" notu görenleri duygulandırdı. Azra'nın notu ve oyuncakları, 3 yaşındaki Saadet'in yüzünü güldürdü.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından bir dernek tarafından Aydın'da toplanan yardımlar arasından çıkan "Merhaba, eğer bu kalemlik ve oyuncaklar şu an senin elindeyse bil ki senin mutluluğun için elimden ne gelirse yapmışımdır. Belki de aynı yaştayız. Umarım bu oyuncaklarla biraz olsun mutlu olmuşsundur. Bu oyuncaklar ile güle güle oyna. Azra" yazılı not duygulandırdı.

"UMARIM BİRAZ OLSUN MUTLU OLMUŞSUNDUR"

İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Depremde evleri yıkılan ve hasar görenler için Türkiye'nin birçok yerinden depremzedelere yardım yağdı. Aydın'da Küçük Eller Büyük Umutlar Derneği (KEBUDER) tarafından depremzedeler için toplanan yardımlar içindeki paketlerden birindeki kalemlik ve oyuncaklar arasından çıkan, "Merhaba, eğer bu kalemlik ve oyuncaklar şu an senin elindeyse bil ki senin mutluluğun için elimden ne gelirse yapmışımdır. Belki de aynı yaştayız. Umarım bu oyuncaklarla biraz olsun mutlu olmuşsundur. Bu oyuncaklar ile güle güle oyna. Azra" yazılı not görenleri duygulandırdı.

Yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı

NOT VE OYUNCAKLAR 3 YAŞINDAKİ SAADET'E ULAŞTIRILDI

Not oyuncaklarla birlikte tekrardan paketlenip, üzerine 'Azra'nın oyuncak hediyesi' yazılarak diğer yardım malzemeleri ile birlikte İzmir'e gönderildi. Azra'nın oyuncak hediyesi kolisi burada KEBUDER Başkanı Fatih Esmek tarafından çadır kentteki depremzede çocuklardan 3 yaşındaki Saadet Hümeyye'ye teslim edildi. 'Azra'nın oyuncak hediyesi' yazılı koliyi açan 3 yaşındaki Saadet Hümeyye koliden çıkan oyuncakları görünce büyük sevinç yaşadı.

İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır

"KARŞIMIZA ÇIKAN İLK KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNA KOLİYİ TESLİM ETTİK"

KEBUDER Başkanı Fatih Esmek, kolinin içine baktıklarında notu fark ettiklerini belirtip, okuduklarında çok duygulandıklarını söyledi. Esmek, "İzmir'deki üzücü depremin ardından biz de arkadaşlarımız ile beraber elimizden geldiği kadar bir yardım kampanyası başlattık. Aydın'daki vatandaşlarımız bize güzel destek sağladılar. Orada yaptığımız istihbaratlar sonrasında gerekli gıda kolilerimizi, hijyen kitlerimizi hazırladık. Bunlar arasında baklavasından oyuncağa kadar her şey vardı. Bu yardımlar haricinde bizi daha fazla duygulandıran bir hediye geldi. Küçük bir öğrencimiz biz bu oyuncakları göndermiş. Ayrıca çanta şeklindeki kalemliğini göndermiş. Kalemliğinin içinden de çok güzel bir not çıktı. Azra isimli kardeşimize bu duygulu mektubundan ve oyuncakları bize göndermesinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bunları da ayrı bir koli yaptık, karşımıza çıkan ilk küçük kız çocuğuna bu koliyi teslim ettik" dedi.

İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır
İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır
İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

Haber Yorumları (1)
HASAN: dünyayı çocuklar kurtaracak yönetimi bir kaç aylığına verin zaten büyüklerden daha kötü yönetemezler bir deneyelim
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