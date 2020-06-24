Yapay ışık kaynakları nelerdir? Bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? İç mekan bitki yetiştiriciliği için tüyolar
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Yapay ışık kaynakları nelerdir? Bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? İç mekan bitki yetiştiriciliği için tüyolar

Işık kaynakları nelerdir? Yapay ışık nedir? Bitkiler artık yapay ışık ile büyüyecek projesi ve bitkiler için yapay ışık hakkında merak edilenler

Yapay ışık kaynakları nelerdir? Bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? İç mekan bitki yetiştiriciliği için tüyolar
24.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:21

Gelişen teknolojilerle artık seralarda ve evlerde bitki yetiştirmek çok daha kolay ve verimli. Gereken ışığı Güneş'ten alamayan bitkiler için yapay ışık kaynağı seçenekleri her geçen gün artmaktadır. Bu kaynakları doğru kullanarak meyve ve sebzelerin verimli bir şekilde büyümesi sağlanabilir. Peki, bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? Haberimizin detaylarında.

IŞIK KAYNAKLARI NELERDİR? YAPAY IŞIK KAYNAKLARI NELERDİR?

Güneş, gezegenimiz için doğal ışık kaynağıdır. Bir enerji türü olan ışık için Güneş temel kaynağımızdır. Diğer doğal ışık kaynaklarımız yıldızlar, şimşek ve ateş böcekleridir.

Yapay ışık kaynakları nelerdir? Bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? İç mekan bitki yetiştiriciliği için tüyolar

Yapay ışığın oluşması için enerjiye ihtiyaç vardır. Yapay ışık kaynakları da bu enerjiyi dışarıdan almalıdır. Yapay ışık kaynakları arasında ampul, fener, gaz lambası, kandil gibi örnekler verebiliriz.

YAPAY IŞIK NEDİR?

Yapay ışık, suni ışık olarak da adlandırılır. Bu kaynaklar için elektrik kullanılır. Elektrik ile aydınlatma sağlayan tüm nesneler bir yapay ışık kaynağıdır.

Yapay ışık kaynakları nelerdir? Bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? İç mekan bitki yetiştiriciliği için tüyolar

BİTKİLER İÇİN YAPAY IŞIK KAYNAKLARI NELERDİR?

Cisimleri aydınlatma için kullanılan ışık, sadece bununla kalmıyor. Işık, insanlar için hormonların salınım zamanı, beyin aktivite zamanı gibi pek çok şeyi etkilemektedir. Bu durumdan yola çıkarak keşfedilen bitkiler için yapay ışık kaynakları ile çok daha hızlı ve verimli bitkiler elde edilmesini sağlar.

Kış aylarında bitkiler daha az güneş ışığı almaktadır, bu yüzden solabilirler. Fotosentez yapmalarını sağlayacak miktarda ışık kullanarak hızlı büyümelerini sağlayabilirsiniz. Bu sonuç için normal bir floresan lambasını, bitkilere 35 santimetre uzaklıkta kalacak şekilde koyabilirsiniz. Bazı bitkiler için bu ışık enerjisi az gelebilir.

Yapay ışık kaynakları nelerdir? Bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? İç mekan bitki yetiştiriciliği için tüyolar

Güneş enerjisini iyi alamayan yerlerde daha çok tercih edilen yapay ışıklar ile doğru ışıklandırma yapmak çok önemlidir. Bir bitkinin ihtiyacından fazlasını vermek veya yanlış şekilde o enerjiyi vermek de verimi düşürür. Doğru mesafe ve uygun ışık tercih ederek bitkilerin fotosentez yapmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bazı bitkiler için Güneş ışığı az gelebilir, bu durumda floresan lambayı tercih ederek bitkilerin çiçek açması sağlanabilir. Bu lambalar eflatun olmalıdır, bitki yetiştirme lambası olarak da adlandırılır. Akvaryumcularda ve çiçekçilerde bulabilirsiniz.

Yapay ışık kaynakları nelerdir? Bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? İç mekan bitki yetiştiriciliği için tüyolar

Floresan lambayı tercih etmezseniz, daha az elektrik tüketen led lambalar tercih edilebilir. Led lambaları, bitkilere 20 santimetre uzaklıkta kalacak şekilde yerleştirmelisiniz. Bitkinizin boyutu büyüdükçe, ledlerin sayısını artırmalısınız. Mor ışık kaynağı olursa çok daha iyi etki olacaktır. Mor led bulamazsanız, yarısı mavi yarısı kırmızı en az 10 led kullanabilirsiniz.

Ledleri monte ederken yansıtma etkisi olan bir levha kullanmanız daha iyi olur. Böylece bitki daha fazla enerjiye maruz kalır. Monte edilebilir ledleri alırsanız sizin için daha kullanışlı olur. Günde en az 12 saat bu ışığa maruz kalmaları iyi olur.

BİTKİLER ARTIK YAPAY IŞIK İLE BÜYÜYECEK

Okullarda "Bitkiler artık yapay ışık ile büyüyecek" adı ile yapılan proje, çocuklar için çok önemlidir. Güneş enerjisinin yetersiz olduğu durumlarda geliştirilecek bu çözüm önemli bir alternatif çözümdür.

Araştırmalara göre yapay ışığın bitkiler için faydalı olduğu belirtilmiştir. Bu ışığın günlük düzenli olarak verilmesi ve kırmızı mavi renklerinde olması ise çok daha faydalıdır. Fotosentez yapmasını sağlayan bu ışık sayesinde bitkiler daha hızlı büyür, daha çabuk çiçeklenir ve daha verimli olur.

Yapay ışık kaynakları nelerdir? Bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? İç mekan bitki yetiştiriciliği için tüyolar

Tomatosphere adlı bir projede bu durum daha ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Proje adı domates ve atmosfer kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Atmosfer dışında bitki yetiştirilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılan bu proje Kanada'da yapılmıştır. Burada vurgulanan nokta ise şudur: ışık kaynağı doğru oldukça, bitki verimli bir şekilde büyür.

İÇ MEKAN BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN TÜYOLAR NELERDİR?

İç mekanlarda yapılan bitki yetiştiriciliği için güneş ışığı yeterli olmamaktadır. Bu yüzden elektrikle aktive olan yapay ışığa ihtiyaç vardır. Yapay ışık kaynağı olan HID, HPS, ve LED lambaların hepsi bitki yetiştiriciliği için aynı etkiyi elde etmenizi sağlamaz.

LED lambalar iç mekan bitki yetiştiriciliği için en önemli adımdır. HID teknolojisine göre daha fazla tercih edilir.

Yapay ışık kaynakları nelerdir? Bitkiler için yapay ışık kaynakları nelerdir? İç mekan bitki yetiştiriciliği için tüyolar

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu aralıkta dalga boyuna sahip ışığı LED lambalar sağlar. HID lambalarda bulunan sarı ve yeşil dalga boylarında üretilen ışık bitkiler için gereksiz bir ışıktır. Fazla enerji harcamak yerine doğru lambayı tercih ederek bitkilere zarar da vermemiş olursunuz.

HID teknolojisi ile üretilen lambalar 5000-20000 saat arasında ömre sahiptir. LED lambalar ise 50.000 ile 100.000 saat ömre sahiptir. Ayrıca ledler daha az ısınır, bu genellikle iyi bir durumdur ama soğuk bölgelerde bitkiler ısı ister.

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