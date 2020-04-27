Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
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Salih Küçük, Gaziantep, Pazarcık, Güncel, Haber

Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor

Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle ne bir resmi işlem yaptırabiliyor ne de koronavirüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara sunulan imkanlardan faydalanabiliyor. Küçük, "Ailece perişan haldeyiz ve kimliğimdeki bu sıkıntı yüzünden hiçbir destek alamıyoruz, işlem yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

27.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:06
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor

Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, 10 yıl önce vefat eden annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle zor günler geçiriyor. İddiaya göre talihsiz adamın, 'Hediye' olan annesinin ismi Pazarcık İlçe Nüfus Müdürlüğü kütüğünde 'Hadiye' olarak yazıldığı için ne resmi bir işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs destek kredileri ile yardımlarından faydalanabiliyor.

Kendi ile beraber 7 kardeş olduklarını ve üç kardeş olarak aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen Salih Küçük, koronavirüs salgını nedeniyle başvurduğu bin TL'lik yardımdan ise bu nedenle faydalanamadığını dile getirdi. Sorunu çözmek için çok kez nüfus dairesine ve yetkililere başvurduğunu da aktaran Küçük, kendisine kimsenin yardımcı olmadığını belirtti.

"HERHANGİ BİR RESMİ İŞLEM YAPTIRAMIYORUM"

Sorunun 15 gün önce fark ettiğini ve korona virüs nedeniyle mağdur vatandaşlara dağıtılan bin liralık yardımdan faydalanamadığını açıklayan Salih Küçük, "Benim rahmetli annemin ismi Hediye idi ama nasıl olmuşsa kütükte Hadiye diye değiştirilmiş. Bu nedenle ben şuan herhangi bir devlet dairesinde resmi bir işlem yaptıramıyorum. Yani annemin ismi kimliğimde Hediye diye geçiyor ama nüfus kayıtlarında ise Hadiye diye yazıyor. Biz yedi kardeşiz, benimle beraber 3 kardeşimde anne ismi Hediye yazarken, diğer 4 kardeşimde Hadiye yazıyor. Bu nedenle mağdurum ben ve bu sıkıntıyı 15 gün önce fark ettim" dedi.

Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE MAĞDUR DURUMDAYIM"

Yaşadığı sıkıntı için yetkililere seslenen ve kendisine yardımcı olunmasını isteyen Küçük, "Ben şuan özellikle koronavirüs nedeniyle mağdur durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle evdeyim, perişan durumdayım. Ben çalışıyordum ama bu korona yüzünden iş yerim kapalı. Bu yüzden destek kredisine başvurdum ama alamadım. Ailece perişan haldeyiz ve kimliğimdeki bu sıkıntı yüzünden hiçbir destek alamıyoruz, işlem yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Sorunun çözümü için yetkililere de seslenen Salih Küçük, "Ben bu sıkıntı nedeniyle Gaziantep Valisi'nden ve Şehitkamil Kaymakamı'ndan rica ediyorum. Bana yardımcı olsunlar lütfen" diye konuştu.

Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor

Kaynak: İHA

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