Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde çıkan yangınlarla mücadele 5 gündür hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son tabloya göre 30 ilde 107 yangın kontrol altına alınırken; Antalya ve Muğla'daki 5 noktada yangınlar devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Antalya ve Muğla'daki 5 noktada yangınlar devam ederken, diğer 30 ilde yangınlar kontrol altına alındı.
5 NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR
Antalya ve Muğla'daki 21 noktadan 16'sı kontrol altına alınırken, 5 yangına müdahale sürüyor.
İşte devam eden yangınlar:
- Antalya: Gündoğmuş
- Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas
YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI İLLER
Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecek, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Uşak'taki toplam 107 yangın kontrol altına alındı.
Bakan Pakdemir, tabloyu şu açıklamayla paylaştı:
"28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık.Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."