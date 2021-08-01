Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde çıkan yangınlarla mücadele 5 gündür hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son tabloya göre 30 ilde 107 yangın kontrol altına alınırken; Antalya ve Muğla'daki 5 noktada yangınlar devam ediyor.