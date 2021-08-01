Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
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Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde çıkan yangınlarla mücadele 5 gündür hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son tabloya göre 30 ilde 107 yangın kontrol altına alınırken; Antalya ve Muğla'daki 5 noktada yangınlar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Antalya ve Muğla'daki 5 noktada yangınlar devam ederken, diğer 30 ilde yangınlar kontrol altına alındı.

5 NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR

Antalya ve Muğla'daki 21 noktadan 16'sı kontrol altına alınırken, 5 yangına müdahale sürüyor.

İşte devam eden yangınlar:

  • Antalya: Gündoğmuş
  • Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI İLLER

Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecek, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Uşak'taki toplam 107 yangın kontrol altına alındı.

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Bakan Pakdemir, tabloyu şu açıklamayla paylaştı:

"28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık.Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

Yangınlardaki son durumu Bakan Pakdemirli paylaşı! Antalya ve Muğla'da halen alevlerle mücadele ediliyor
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber Yorumları (2)
TARAFSIZGÖRÜŞ: Çok şükür azalmış yangın sayısı. Avustralya da 6 ay devam etmişti. Yağmur mevsini gelip yağmur yağınca zor söndürmüşlerdi. Onca farkı noktada yangın çıkmasına rağmen gene iyi idare ettik. Bundan sonrası için Temmuz ve Ağustos aylarında ormana girişler yasaklanmalı.
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PRENS KÂMİL : Hemen beterin beteri var ve çok şükür edebiyatı.. Memlekette dikili ağaç bırakmayanlara, ormanlık vasfını kasıtla yitirilmesine sebep olan ve yeniden ağaçlandırmak yerine imara açarak gelecek yangınlara zemin hazırlayanlara da iki çift söz yok mu?
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