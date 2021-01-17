Yangını kar atarak söndürmeye çalıştılar: Papağanlara, muhabbet kuşlarına bir zarar gelirse hesaplaşırız

Bursa'da 2 katlı binada başlayan ve odun deposuna sıçrayan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Bitişik halde bulunan binada oturan vatandaşlar yangına pencerelerinden kovayla su dökerek müdahale ederken, sokağa çıkan mahalleli alevleri kar atarak söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının ardından çatısı çöken bina kullanılamaz hale geldi. Yangında kuşlarının zarar görmesinden endişelenen bir vatandaş ise ev sahibi T.M.'ye (45), "Bir sürü hayvanımız var bizim orada. Papağanlara muhabbet kuşlarına bir zarar gelirse hesaplaşırız" diyerek tepki gösterdi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı. Sobadaki alevlerin sıçraması sonucu başlayan yangının binanın bahçesinde bulunan odun deposuna sıçraması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören bekçiler ev sahiplerini uyandırarak binayı tahliye ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangının bitişik binaya sıçrama ihtimali paniğe neden oldu.

YANGINA KAR ATARAK MÜDAHALE ETTİLER

Bitişik binada oturan vatandaşlar pencerelerinden kovayla su dökerek yangının evlerine sıçramasını önlemeye çalışırken, alevleri görerek evlerinden çıkan mahalle sakinleri yangına kar atarak müdahale etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek çevre binalara sıçramasını önlerken, bekçiler diğer binalarda oturan vatandaşları tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan binada dumandan etkilenen K.M. (38) bekçiler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri K.M.'ye olay yerinde müdahale etti.

"PAPAĞANLARA, MUHABBET KUŞLARINA ZARAR GELİRSE HESAPLAŞIRIZ"

Bitişik binada oturduğu ve evinde kuş beslediği öğrenilen Ö.B (69), evi yanan T.M.'nin yangını bilerek çıkardığını öne sürerek tartışma çıkardı. Bekçiler tartışmayı büyümeden önlerken Ö.B., "Bir sürü hayvanımız var bizim orada. Bak hayvanlar ölürse, o hayvanlara bir zarar gelirse, o papağanlara, muhabbet kuşlarına bir zarar gelirse o zaman seninle hesaplaşırız. Bilerek yakıyor, kaç kere uyardık" diyerek T.M.'ye tepki gösterdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, çatısı çöken bina kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı