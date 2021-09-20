Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SAKARYA'da evde sobanın parlaması nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğu, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAKARYA'da evde sobanın parlaması nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğu, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşi ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangından son anda kurtulan anne Pınar Bekçi'nin, tatil için kaldıkları evin önündeki ayakkabıları yağmurdan korumak için dışarıya çıktığı, yöneldiği alevler arasında da ailesini kurtarmaya çabaladığı ortaya çıktı.

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bağcaz Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde, sobanın parlamasıyla çıkan yangında Bayram Bekçi (37) ile çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1), hayatını kaybetti. Anne Pınar Bekçi'nin dakikalar önce kapı önüne çıktığı yangında yaralanan çocuğu Eymen (4) ise hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Küçük çocuğun tedavisi sürerken, hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cenazeleri de memleketleri Trabzon'a gönderildi.

İLÇEDE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Yangında yaşamını yitiren baba ve 3 çocuğu için Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Aslan Uzan, İlçe Belediye Başkan vekili Ali Bayram Tanrıverdi ile çok sayıda kişi katıldı. Bekçi ailesi fertleri, cenazede taziyeleri kabul etti. Yangında oğlu ve 3 torununu kaybeden Necmettin Bekçi de, ayakta durmakta güçlük çekti. Tabutların başında gözyaşı döken Necmettin Bekçi, 'Gidiyor musun oğlum, uyan. Bu kadar derin uyku olur mu oğlum ' Aç yüzünü de seslen bana yavrum? diyerek gözyaşı döktü.

Çavuşlu Merkez Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve 3 çocuğu, gözyaşları içinde mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

'AYAKKABILAR ISLANMASIN' DİYE DIŞARI ÇIKMIŞ

Yangından son anda kurtulan Pınar Bekçi'nin, tatil için kaldıkları evin önündeki ayakkabıları yağmurdan korumak için dışarıya çıktığı, yöneldiği alevler arasında da ailesini kurtarmaya çabaladığı ortaya çıktı. Ailenin akrabası Hasan Çelik, yangın sonrası olay yerine ulaştığı korku dolu o anları anlattı. Çelik 'Bayram, çocukları ile beraber arkadaşının evine tatil için gitti. Akşam soğuk olunca 'çocuklar üşümesin' diye sobayı yakmak istediler. Dışarıda da yağmur yağıyormuş. Bayram'ın eşi 'ayakkabılar ıslanmasın' diye kapı önünden ayakkabıları almak istemiş. Oğlu Eymen ile annesi arasında bir kapı varmış. Ayakkabıları alıp içeriye dönerken yüzüne alev vurmuş. Oğlu Eymen'in sesini duymuş. Kapıya vuruyormuş oğlu. Ama kapıyı açamamış. Kapıyı açtığında oğlunun yanmış bedenini kucaklamış ama etleri eline yapışmış. Üzerindeki hırka ile oğlunu sararak çıkarmış yangından. Sonra yangına dönüp, çocuklara ve eşine seslenmiş. Çocukların sesini bir defa duyabilmiş. Anne Pınar yara almadan kurtuldu, 4 yaşındaki Eymen Ankara'da tedavide, durumu kritikmiş. Allah'tan umut kesilmez? dedi.

'ARKADAŞINA KENDİ YAPTIĞI EVDE ÇOCUKLARI İLE CAN VERDİ'

Akraba Mustafa Bekçi de, halen daha olayın şokunu atlatamadıklarını söyledi. Bekçi, 'Bayram'ın çok yakın bir arkadaşının eviydi orası. Bayram, inşaatçı olduğu için o evi de kendisi yapmıştı. Çocuklar üşüyünce, sobayı yakmak istemişler. Yangında çevredekiler müdahale etmek istemiş ama camlardaki demir korkuluklar olduğu için kimse müdahale edememiş. Haber i gece vakti öğrendik. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Arkadaşına kendi yaptığı evde çocukları ile can verdi' diye konuştu.

Yakınları Pınar Bekçi'nin eşi ve çocuklarının cenazesi için ilçeye geldiğini belirtirken, tören sırasında evde olduğunu söylediler.

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Cristiano Domagoj Vida Hamit Altıntop Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... YANGINDA ÖLEN BABA 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ; ANNE AİLESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:06:19. #1.11#