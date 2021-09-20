Yangın bölgesinde yaşayan köylülerin ihtiyaçlarını tespit ettiler - Haberler
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Yangın bölgesinde yaşayan köylülerin ihtiyaçlarını tespit ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yangın bölgesinde yaşayan köylülerin ihtiyaçlarını tespit ettiler

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Antalya'nın Manavgat ilçesine giden komisyon üyelerinin geri döndüğünü anlatarak, "Komisyonumuz tarafından hayvanlarının barınabileceği alanlara ihtiyaç olduğu tespit edilmiş olup, bölgeye gönderilebilecek çit, saman, yem gibi malzemelerin bölge...

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Antalya'nın Manavgat ilçesine giden komisyon üyelerinin geri döndüğünü anlatarak, "Komisyonumuz tarafından hayvanlarının barınabileceği alanlara ihtiyaç olduğu tespit edilmiş olup, bölgeye gönderilebilecek çit, saman, yem gibi malzemelerin bölge halkına daha çok yararlı olacak" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine yaşanan yangın sonrası oluşturulan Bilecik Kent Konseyi Tespit ve Araştırma Komisyonu geçtiğimiz günlerde bölgeye giderek, bölge halkının ihtiyaçlarını tespit etti. Ardından kente dönen komisyon üyelerinin raporu doğrultusunda bir açılama yapan Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, "Bilecik'te vatandaşlarımızın büyük destekleriyle başlatılan 'Hayaller Küllenmesin' yardım kampanyası kapsamında, yangın bölgesi olan Manavgat ve buna bağlı köylere, Bilecik Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından Tespit ve Araştırma Komisyonu görevlendirildi. Görevlendirilen komisyon üyelerinin bölgedeki kurum, kuruluş, STK ve mağdur vatandaşlarla yaptığı görüşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği tespitler kapsamında Manavgat'a bağlı Güzelyalı, Değirmenli ve Belenobası köylerinde yanan ev sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olduğu tespit edildi. Mağdur vatandaşlarımızın yanan evlerinin yerine AFAD geçici olarak konteyner ve çadır tedarikinde bulunmuştur. Bölge halkı çoğunlukla hayvancılık yapmaktadır. Bu kapsamda ülkemizdeki siyasi partilerin ve STK'ların yardım kampanyaları ile mağdur vatandaşlarımıza küçükbaş ve büyükbaş hayvan yardımı yapıldığı görülmüştür. Bölgede konuşulan yetkililer ve mağdur ailelerden alınan bilgilerle, giyecek ve yiyecek konusunda öncelikli ihtiyaçların giderildiği, bu konuda acil ihtiyaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde öncelikli olarak bölge halkının hayvanlarının barınabileceği alanlara ihtiyaç olduğu tespit edilmiş olup, bölgeye gönderilebilecek çit, saman, yem gibi malzemelerin bölge halkına daha çok yararlı olacağı düşünülmektedir. Komisyon raporu ile belirlenen öncelikler kapsamında; bölge halkının acil ihtiyaçlarına çözüm olabilecek malzeme olarak çit, saman ve yem temini konusunda, STK ve yardımsever Bilecikli Hemşerilerimizin desteği ile devam ettirilmektedir" dedi. - BİLECİK

Yangın bölgesinde yaşayan köylülerin ihtiyaçlarını tespit ettiler

Yangın bölgesinde yaşayan köylülerin ihtiyaçlarını tespit ettiler

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Haber: Yangın bölgesinde yaşayan köylülerin ihtiyaçlarını tespit ettiler - Haberler
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