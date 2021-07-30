Son dakika haberleri | Yangın bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

Son dakika haber... Yangın bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor Adana'nın Kozan İlçesinde iki gün önce başlayan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangının olduğu bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yangın bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde iki gün önce başlayan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangının olduğu bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yangının büyük hasar bıraktığı Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi ve Akdam Mahallelerinde yangından dolayı mağdur olan, evleri yanan vatandaşları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çevre ilçelerin belediye yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yalnız bırakmadılar.

Bölgedeki yangın mağduru vatandaşlara yardım kuruluşları tarafından gıda ve su yardımı yapılırken yangın bölgesi Salmanlı'ya giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Öte yandan Kozan Belediyesi Aşevi Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara sıcak yemek, ayran ve su ikramında bulunurken, büyükşehir belediyesi ekipleri de bölgede kahvaltılık malzeme dağıtımında bulundu.

Yangından dolayı mağdur olan vatandaşlar devletten yardım eli isteyerek "Devletimiz büyük, üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır" dediler.

Yangın mağduru Kızlarsekisi Mahalle Muhtarı 3. Azası Ali Gök; "Burada orman yangını çıktı ve rüzgarında etkisiyle yangın çok büyüdü. Ama müdahale olduğu kadar oldu fakat rüzgar nedeniyle çok evlerimiz yandı. En az 15 20 tane evimiz yandı. Çok sayıda hayvanımız telef oldu. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bizlerde yangını söndürmeye müdahale ettik ama elimizden bir şey gelmedi." Dedi.

Evi yanan vatandaş; "Biz yukarı bakıyorduk ateş geldi. Biz canımızı zor kurtardık. İneğimi aldım kaçırdım. Gittik uzağa ama sabahleyin geldik evimiz yanmış. Evimiz ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Hiçbir şey yapamadık anca canımızı ve ineğimizi kurtardık. Yetkililerden evimizi yeniden onarmalarını istiyoruz." Diye kaydetti.

Yangın mağduru Nuray Canbolat adlı vatandaş; "Bir felaket yaşandı. Yani bir anda yangın çıktı alev yükseldi, alevler arasında kaldık. Alev topu geldi evimize. Biz sadece ineğimizi ve kendimizi kurtardık evi bıraktık gittik. Hiçbir müdahale olmadı. Annemin evi ve eşyaları kalmadı. Sadece kıyafetlerimizi aldık çıktık." Şeklinde konuştu.

Yangın mağduru Saliha Başıbüyük adlı vatandaş; "Çok kötüydü anlatılacak gibi değil. Alevler üzerimize geldi canımızı zor kurtardık. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. Burada annemin ineklere verdiği balyaları yandı, hayvan barakası yandı, evimizin eşyaları yandı hiçbir şekilde kurtarılamadı. Büyüklerimizden devletimizden yardım istiyoruz lütfen rica ediyoruz" dedi.

Kızlarsekisi Mahalle Muhtarı Şaban Özcan; "Şuan sıkıntılar tam anlamıyla değil ama yüzde doksan giderildi. Poyraz durunca yangın etkisini azalttı. Acımız büyük ama çok şükür can kaybımız yok. Köyümüzde hasar tespit çalışmaları başladı. Canlı ve ölen büyükbaş küçük baş hayvanlarımız tespit ediliyor. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kozan Belediye Başkanımız, Aski ve tüm devlet yetkililerimiz bizlerin yanında oldular Allah razı olsun bizleri bir an olsun yalnız bırakmadılar." Şeklinde ifade etti.

Öte yandan bölgeye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te bir dizi açıklamalarda bulunarak hemşerilerinin yanında olduklarını ve bölgenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını sözlerine ekledi. Çelik bölgede çıkan yangınlar ile ilgili gerekli soruşturmaların devam ettiğini de ifade etti. Sosyal medyada çıkan yalan haberlere de itibar edilmemesi gerektiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu konuda sadece yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir