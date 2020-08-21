Yanardağa benzeyen 'Mikrobiyalitler' hayran bıraktı
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Yanardağa benzeyen 'Mikrobiyalitler' hayran bıraktı

Yanardağa benzeyen 'Mikrobiyalitler' hayran bıraktı -Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinden tatlı su çıkışı hayran bıraktı -Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin gizemi çözülüyor Van Gölü'ne yeni keşif için dalan dalgıçlar, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinden çıkan tatlı suyun, tuzlu-sodalı...

21.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:49

Yanardağa benzeyen 'Mikrobiyalitler' hayran bıraktı

-Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinden tatlı su çıkışı hayran bıraktı

-Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin gizemi çözülüyor

VAN - Van Gölü'ne yeni keşif için dalan dalgıçlar, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinden çıkan tatlı suyun, tuzlu-sodalı suya karışmadan yanardağı lavlarını andırır şekilde çıkışına hayran kaldı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün derinliklerindeki gizem yeni dalışlarla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Van Gölü'nde yer alan dünyadaki en büyük mikrobiyalit yapılarının uzunlukları 1,5 metre ile 23 metre arasında değişiyor. Şu anada kadar keşfedilen dünyanın en büyük mikrobiyalitin boyu ise 23,4 metre olarak ölçüldü. İlk olarak yıllar önce bir Alman araştırma ekibi tarafından Van Gölü'nde bulunan mikrobiyalitin boyu bir metreden daha büyük olmadığı şeklinde yayımlanmıştı. Ancak daha sonra dalış rehberi Ecz. Serkan Ök ve ekibi ile sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan, tarafından yapılan dalışla dünyanın şu an bilinen en uzun mikrobiyaliti keşfedildi.

Oluşumu itibariyle birbirinden farklı görüntülere sahip mikrobiyalitler, peribacalarına benzer görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dalış rehberi Ecz. Serkan Ök ve ekibi tarafından Van Gölü'nde gerçekleştirilen bir dalış sırasında ise içinde tatlı su çıkan bir mikrobiyalite rastlandı. Dalış ekibi, mikrobiyalitten çıkan tatlı suyun sodalı suya karışmadan yanardağdan çıkan lavları andırır görüntüsüne hayran kaldı.

"Van Gölü'nde araştırma yapıyoruz"

İHA muhabirine konuşan dalış eğitmeni ve rehberi Ecz. Serkan Ök, yıllardır Van Gölü'nde dalışlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Her dalış programında etkileyici görüntülerle karşılaştıklarını ifade eden dalış eğitmeni Ök, "Yıllar önce bir Alman ekip Van Gölü'ne geliyor. Bu Alman araştırma ekipleri Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin bir metreden daha büyük olmadığı şeklinde bir bilgi yayınlıyor. En son sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan ile yaptığımız araştırma sonucunda ise 15-16 metre boylarında dünyanın en büyük mikrobiyalitlerin Van Gölü'nde olduğunu keşfetmiştik. Biz yıllardır Van Gölü'nde dalışlar yapıyoruz. Farklı farklı bölgelerde araştırmalar yapıyoruz" dedi.

"Yanardağa benzeyen bir mikrobiyalite rastladık"

Geçen yıl yapmış oldukları yeni bir keşifle bugüne kadar bilinen 16 metre uzunluğundaki mikrobiyalitin aslında dünyanın en büyük mikrobiyaliti olmadığını keşfettiklerini dile getiren Ök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gölün 24,4 metre derinliğinde, yüzeye de 1,1 metre yükseklikte olan 23,4 metre boyunda dünyanın yeni en büyük mikrobiyalitini keşfetmiş olduk. Van Gölü'nde şu ana kadar bilinen dünyanın en büyük mikrobiyaliti 23,4 metre olarak kayıtlara geçti. Biz yine araştırmalara devam ediyoruz. Çünkü Van Gölü'nün her noktasında farklı mikrobiyalitlerin olduğunu bildiğimiz için bir dalışımız sırasında tamamen yanardağa benzeyen bir mikrobiyalite rastladık. Mikrobiyalit içinden bir tatlı su çıkışını görüntülediğimiz tuzlu-sodalı suyla karışan tatlı suyun tamamen yanardağının lav patlamasına benzettik. Çok güzel bir görüntüydü. Bizim için heyecanlı bir dalış oldu."

Yanardağa benzeyen 'Mikrobiyalitler' hayran bıraktı

Kaynak: İHA

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