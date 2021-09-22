Yaman Törüner'in 'Tek Kanatla Kuş Uçmaz' adlı kitabı okuyucularla buluştu

Türkiye'de Bankalararası Para Piyasası, Açık Piyasa İşlemleri, Döviz Piyasası ve Altın Piyasası'nın kurucusu olarak bilinen ve 1998'den beri Akbank Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Yaman Törüner'in "Tek Kanatla Kuş Uçmaz" adlı kitabı yayınlandı.

OKUYUCUYLA BULUŞTU

Törüner, 30. yılını kutlayan Scala Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabıyla ilgili düşüncelerini: "Elindeki kitap; okunan yüzlerce kitap, uzun zaman süren araştırmalar ve yıllarca süren gözlemler sonunda sana geldi... Elindeki kitap; tanışılan her meslekten, eğitimden, milletten binlerce insandan; gidilen onlarca ülkeden; hep daha iyisi için çalışarak ve başararak geçmiş bir hayattan sonra süzgecimden geçenler... Okuduklarından sonra sık sık sorduğun çözümsüz sorulardan ve seni dibe çeken görünmez problemlerden kurtulacaksın... Okuduklarından sonra başarı kanatlarını takacak, kuş kadar özgür olacaksın" ifadeleriyle okuyucusuyla paylaşıyor.

YAMAN TÖRÜNER KİMDİR?

Yaman Törüner, Kasım 2004 yılında başlayan Milliyet Gazetesi köşe yazarlığı görevinden, Eylül 2020 yılında istifa etti. Milliyet öncesinde, Akşam Gazetesi'nde 5 yıl köşe yazarlığı yaptı; Sabah Gazetesi'nde 2002-2003 yılları arasında CEO ve köşe yazarı olarak çalıştı. Bir süre Yeditepe Üniversitesi ve Okan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak eğitim verdi. Aydın Üniversitesi'nde 2007-2014 yılları arasında Mütevelli Heyet Danışmanlığı yaptı, 2014'te Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne seçildi; üyeliği sürmektedir.

Törüner, Türkiye'de ve yurt dışında yüz elliden fazla seminer ve konferansa katıldı. Verdiği konferanslar ve katıldığı/yaptığı televizyon programları yüzü aşkın sayıdadır. Çeşitli kuruluşlarca verilen yetmişin üzerinde ödül ve şeref beratı sahibidir. Sekizi yabancı dilde olmak üzere yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Törüner, ülkemizde Bankalar arası Para Piyasası, Açık Piyasa İşlemleri, Döviz Piyasası ve Altın Piyasası'nın kurucusudur.

Para yönetimi anlayışının yerleşmesine öncülük yapan Törüner, İMKB'de (Borsa İstanbul) bilgisayarlı alım-satım, Takas Şirketi, veri ve derecelendirme sistemi, sigorta, Tahvil ve Bono Piyasası ve Repo Piyasası'nı oluşturdu. Borsa'yı bugünkü görkemli binasına kavuşturdu. Törüner, 1994 krizi sırasında Merkez Bankası Guvernörü olarak göreve başladı; 18 aylık bu dönemde Banka'nın özerkliğini sağladı ve başarılı bir kriz yönetimi yürüttü.

Devlet Bakanlığı sırasında ise Törüner, Gümrük Kanunu'nu Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak hazırlayıp, Meclis'e sundu. Yazmış olduğu kitapları; Akşam Yazıları (2000), Türkiye'nin Kaderini Değiştiren Kriz (2016), Başarılı Olmanın Yolları (2016) ve ABD'de yayımlanan The Crises That Changed Turkey's Fortune'dur (2019).

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