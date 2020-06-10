Yalova nerede? Yalova'da gezilecek yerler nereler? Yalova plajları nereler? Yalova'da gezilecek tarihi yerler nereler? Yalova'da görülecek doğal güzellikler nereler? Yalova'da ne yenir? Yalova'nın nesi meşhur? Yalova hakkında her şey haberin detaylarında

İl ünvanını 1990 yılında alan Yalova'nın, asırlardır süregelen yerleşim geçmişi vardır. Şifalı suları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan şehir, Atatürk'ün övgüsünü de kazanmıştır. "Yalova benim kentimdir" diyen Atatürk'ün yaşadığı üç ev de gezilecek yerler arasında.

6 ilçesi olan Yalova, Marmara Denizi'ne yakınlığı sebebiyle seyahat için tercih edilen yerlerden.

YALOVA NEREDEDİR?

Marmara Denizi kıyısında kurulan yerleşim yerlerinden biri olan Yalova, Samanlı dağlarının kuzeyinde yer alır.

YALOVA'DA GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

6000 yıllık geçmişi olan kentte kazılardan çıkarılan birçok eser bulunmakta. Bazı eserlerin kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen gizemli eserleri ile sizleri tarih yolculuğuna çıkaracak bir şehirdir. Atatürk'ün çok kez ziyarette bulunması sebebiyle de müzelerdeki içerik çok fazladır.

Yürüyen Köşk

Mustafa Kemal Atatürk için inşa edilen bir köşktür. Adını ise hikayesinden almakta. Köşkün yanında bulunan bir ağacın zarar görmemesi veya kesilmemesi için bir yaylı sistem yapılır ve bu şekilde köşk başka bir yere taşınır. Köşk içerisinde bir tura katılabilir veya kahvaltı edebilirsiniz.

Taş Köprü

Kim tarafından hangi yıllarda yapıldığı belli olmayan köprü, Kılıç Deresi üzerinde bulunur. Bulunduğu beldeye de adını vermiştir. Kesme taşlar ile yapılan ve 400 yıldan fazladır var olduğu düşünülen köprü yarım daire tasarımı ile dikkat çekiyor.

Açık Hava Müzesi

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan müzede, kazılardan çıkarılan eserler sergilenmekte. 6000 yıllık geçmişi olan Yalova'da göreceğiniz pek çok eser bulunmakta.

Elmalık Kalesi

Tarihi ile gizemlerini koruyan bir kaledir. Yapım tarihi ve kimler tarafından yapıldığı keşfedilmemiştir. İçerisinde bulunduğu köyden gözükmese bile, Marmara Denizi'nden rahatlıkla görülen Elmalık Kalesi, Kara Kilise ile karşı karşıya kalır. Konumu sebebi ile Marmara Denizi'ne ve civar yollara hakim konumdadır. Doğa yürüyüşü için turlar düzenlenen bir yerdir.

Kara Kilise

Çiftlikköy sınırları içerisinde bulunan kilisenin Bizans döneminden kaldığı düşünülüyor. Yunan haçı şeklinde yapılan tasarımı ile dikkat çeken Kara Kilise, Roma döneminde ibadethane haline getirildiği söyleniyor.

Atatürk Köşkü

Yalova'da tarım atılımları için uzun süre kalan Atatürk'ün burada 3 evi vardır. Termal ilçesinde bulunan Atatürk Köşkü, sadece yaz aylarında kullanılmıştır. Burada yerli, yabancı pek çok konuk ağırlanmıştır.

Yalova Kent Müzesi

Yalova'nın resmi işleri için kurulan ilk bina, daha sonra Yalova Hükümet Konağı olarak hizmet vermiştir. 2013 yılında alınan kararla müze haline getirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Dönemi'nden kalan pek çok eser burada sergilenmekte.

YALOVA'DA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Huzurlu doğası ve şifalı suları ile Yalova'da gezilecek en güzel doğal yerler:

Termal İlçesi

Samanlı Vadisi içerisinde bulunan ilçe, şifalı kaplıca suları ile turist çekmekte. Bölgede bulunan Yedi Havuzlar Çağlayanı çok sıcak bir kaplıcadır, kışın dahi gidebileceğiniz bir yerdir. Şifalı suların, deri hastalıklarına, sindirim problemlerine ve böbrek rahatsızlığına iyi geldiğine inanılır. Atatürk Köşkü'ne de yakın bir konumda bulunur.

Dipsiz Göl

Çınarcık ilçesi içinde bulunan Dipsiz Göl, büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Kamp yapabileceğiniz bu bölgede, yürüyüş de yapabilirsiniz. Dipsiz Göl'ün beslendiği kaynaklar hala çözülememiştir. Ayrıca, derinliği de belli değildir.

Delmece Yaylası

Çınarcık ilçesinde bulunan bir diğer doğa harikası yer Delmece Yaylası'dır. Erikli Yaylası ve burası Yalova'nın en çok bilinen yaylalarıdır. Doğal yürüyüş parkuru ve ilerisinde Erikli Şelalesi de bulunmaktadır.

YALOVA'DA DENİZE GİRİLİR Mİ? YALOVA'DA DENİZE GİRİLECEK YERLER NERELER?

Büyük şehirlere yakın olması sebebiyle Yalova sahilleri çok tercih ediliyor. Temiz ve rahat bir ortam sunan başlıca Yalova sahilleri şunlar;

Çiftlikköy Halk Plajı/ Çiftlikköy

Araştırma Sahili Plajı/ Yalova Merkez

Fıstıklı Plajı/ Armutlu

Çınarcık Plajı/ Çınarcık

Yürüyen Köşk Plajı/ Yalova Merkez

Kadınlar Plajı/ Esenköy

YALOVA'DA NE YENİR? YALOVA'NIN NESİ MEŞHUR?

Yalova Sütlüsü hafif bir tatlıdır. Şerbetli tatlılara göre %80 daha az yağ ve şeker içerdiği belirtilmiştir. Pişirilmesi için özel bir hamur ve fırın gereklidir.

Yalova Çorbası Termal çorbası olarak da bilinir. Patates, havuç, kereviz gibi sebzelerin harmanlanması ile yapılır. Terbiyesi bol tereyağı ile yapılır. Sonra da kıyılmış bezelye ve sarımsak eklenir.

Termal tatlısı ana malzemesi kreptir. İçerisine kavrulmuş fıstık ve elma marmeladı sürülür. Tercihen üzerine reçel de eklenir.

Pavli asma yaprağı veya beyaz lahana yaprağının bol kıymalı sarılmasıyla yapılır. Dilimlenerek servis edilir ve üzerine yoğurt eklenir.

Milföylü Yalova Kebabı kuzu eti ile yapılır. Yağsız sote edilen et, suyunu çektiği zaman üzerine tereyağı ilave edilir.

Çirbuli/ Silohto mısır unu ile yapılan yemek, Yalova'nın en meşhur yemeklerindendir. Helva kıvamında olan çirbuli; tereyağı, salça, peynir ve baharatlarla servis edilir.

Meçavçevi cevizli hamur tatlısı olarak da bilinir.

YALOVALI ÜNLÜLER KİMLER?

Şebnem Ferah

Mehmet Okur

İbrahim Kutluay

Arda Kural

Berrak Tüzünataç

Burak Hakkı

İzel Çeliköz

Emrah Serbes