Yalova Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'nin Yaptığı Yanlışlar Ağrı Dağı'nı Aştı

Muharrem İnce: CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı

Yalova'da partisinin Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosu açılışına katılan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 'CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum' dedi.

'AĞRI DAĞI'NI AŞTI'

Çiftlikköy'de seçim irtibat bürosu açılışına katılan İnce, burada bir konuşma yaptı. Partililere seslenen İnce, partililerin partisine küsmemesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nin birçok yanlışlıklar yaptığını söyleyen İnce, 'Bakın önce şuradan başlayalım. Beni aday yapmadılar, başka partiye giderim. Yok öyle bir şey. Ben hiçbir yere gitmem, siz de gitmeyeceksiniz. Ben küserim, küsmeyeceksiniz. Yüksünmeyeceksiniz devam edeceksiniz. Küsersen cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya karışırsan yanlış yaparsın. Bunları yapmayın diyorum ama aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece-gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum. 31 mart akşamına kadar hangi arkadaşım davet ederse gücümün yettiğice, günde 4 saat uyku bir insana yeter zaten. Dün gece saat 1'de geldik zaten Manisa'dan. Yarın Ankara'nın ilçelerindeyiz. Kalecik, Elmadağ'dayız. Yarın oralardayız. Devam edeceğiz' dedi.

'YİĞİT MUHTAÇ OLMUŞ KURU SOĞANA, NASIL OY VERECEKSİN SENİ SOYANA'

İnce, 31 Mart seçimlerinin diğer seçimlerden farkı olduğunu söyledi. İnce, 'Bu seçimin diğer seçimlerden farkı var. Bu seçim saklı seçim. Müzik, afiş, bayrak yok. Neymiş, ne diyor Erdoğan' Çevre diyor, çevreci bir kampanya. Halbuki alakası yok. Derdi şu: müzik, afiş, bayrak olursa yer gök donatılırsa 'aaa diyecek insanlar seçim ortamı var'. Seçim ortamında ne konuşulur' Geçim konuşulur geçim. Tenceredeki et konuşulur. Evin içindeki dert konuşulur. Bunun konuşulmasını istemiyor. 'Aman seçim atmosferine Türkiye'yi sokmayalım' ki, seçim konuşulmasın, geçim konuşulmasın, soğan, sivribiber konuşulmasın istiyor. Bu seçimin sloganı olsaydı hep söylüyorum; 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, nasıl oy vereceksin seni soyana' derdim. Herhalde bu olurdu? diye konuştu.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR ELEŞTİRİSİ

Kişi başı milli gelirin 11 bin dolar olduğunu söyleyen Maliye Bakanı'nın açıklamasına da değinen İnce, 'Utanmıyorlar da yani. Maliye Bakanı çıkıyor, 11 bin dolar diyor kişi başına gelirimiz. 4 kişilik bir aile yapar 44 bin dolar. 44 bin doları 5,5'la çarp 240 bin lira. 12 aya böl, ayda 20 bin lira. Demek ki 4 kişilik bir ailenin aylık 20 bin lira geliri varmış, hepimizin. İçinizde var mı böyle birisi. Bir tane milletvekili var burada. Bir tek o. Başka yok' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İnce, Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'e başarılar diledi. İnce, Güler ile birlikte seçim irtibat ofisinin açılış kurdelesini kesti.

Görüntü Bilgisi:

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-Muharrem İnce'nin alana gelişi

-İnce'nin konuşmaları

-Açılış detayı

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER- Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA