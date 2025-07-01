YALOVA DEPREM SON DAKİKA | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

YALOVA DEPREM SON DAKİKA | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!
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1 Temmuz 2025 Salı günü Yalova'da deprem mi oldu? Yalova ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Yalova'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…

1 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Yalova'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

YALOVA DEPREM SON DAKİKA | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

YALOVA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Marmara Bölgesi'nde bugün yaşanan depremler Yalova'da da paniğe tedirginliğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11.47'de merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Yalova başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

İlk sarsıntının ardından saat 12.58'de Marmara Denizi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan ikinci deprem de bölgede geniş çapta hissedildi.

Her iki depremde de ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

YALOVA DEPREM SON DAKİKA | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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