Yalova'dan Manavgatlı çiftçilere 100 küçükbaş hayvan ve 5 tır yem bitkisi gönderildi
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Yalova'dan Manavgatlı çiftçilere 100 küçükbaş hayvan ve 5 tır yem bitkisi gönderildi

Yalova'dan Manavgatlı çiftçilere 100 küçükbaş hayvan ve 5 tır yem bitkisi gönderildi
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova Ziraat Odası Başkanlığınca organize edilen, il, ilçe ve belde belediyelerinin destek verdiği yardım kampanyasında toplanan 100 küçükbaş hayvan ile 5 tır yem bitkisi, yangın nedeniyle zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çiftçilere gönderildi.

Yalova Ziraat Odası Başkanlığınca organize edilen, il, ilçe ve belde belediyelerinin destek verdiği yardım kampanyasında toplanan 100 küçükbaş hayvan ile 5 tır yem bitkisi, yangın nedeniyle zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çiftçilere gönderildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, yardımların bölgeye hareketinden önce düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yangınların bölgede büyük zarara yol açtığını söyledi.

Devletin ve milletin, bölge halkının zararını gidermeye çalıştığını belirten Parıldar, "İlimizde de yem bitkileri anlamında takviye ve hayvanlarını kaybeden çiftçilerimize hayvan desteği için bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada emeği olan tüm çiftçilerimize, oda başkanlarımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına 5 araç ve 23 personelle destek verdiklerini bildirdi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine de 3 araç ve 5 personel gönderdiklerini aktaran Tutuk, "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz daha önce afet yaşadık. Acılarını paylaşıyoruz ve yine yardımlarımız devam edecek." dedi.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, saman, yonca, ot gibi yem bitkileri ve küçükbaş hayvanlarla üreticilere destek olmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tırlarımızdaki yardımlar, Manavgat Ziraat Odasına teslim edilecek ve belirlenen çiftçilerimize verilecek. O bölgede mera alanları yandığı için önemli olan ihtiyaç yem bitkisiydi. Tavşanlı, Çiftlikköy ve Yalova belediyelerimiz çok büyük katkılarda bulundu. Destekleri için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz deprem yaşayan bir iliz ve insanların neler çektiklerini biliyoruz. O nedenle bu desteği elimizden geldiği kadarıyla afet bölgelerine göndermeye çalışacağız."

Tırların yola çıkarılmasıyla sona eren programa, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Halil Aymaz ile diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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