Yalova'daki Atatürk Köşkü yıllardır ihtişamını koruyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1929'da, Yalova'nın Termal ilçesinde inşa edilen Atatürk Köşkü, içindeki değerli eşyalarla yıllardır ihtişamını koruyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Atatürk'ün "benim kentim" diye nitelendirdiği Yalova'nın, Termal Kaplıcaları bölgesindeki iki katlı ahşap köşk, hummalı bir çalışma sonucu 425 metrekarelik alanda mimar Prof. Dr. Sedad Hakkı Eldem ve ekibince 38 günde yapıldı.

Doğayla iç içe olan ilçedeki köşk, 4 salon, 17 oda ve 4 banyosuyla dönemin mimarisini yansıtıyor. Atatürk'ün yerli ve yabancı devlet idarecilerini kabul ettiği binanın yapılışında, yangına karşı önlem düşüncesiyle mutfak inşa edilmedi.

İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı ile bazı köşk ve kasırlardan getirilen eşyalarıyla günümüze kadar korunan köşk, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bazen hükümetin yaz dönemi çalışmalarında kullanıldı, köşkte bazı önemli kararlar alındı.

Sahilden 12 kilometre uzakta ve deniz seviyesinden 120 metre yükseklikte olan, kareye yakın planlı Termal Atatürk Köşkü, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca 1983'te, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. Köşk, 1984'teki restorasyonun ardından müzeye dönüştürüldü.

Cumhuriyet Dönemi Türk sivil mimarisinin erken örneklerinden olan köşk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan 24 Temmuz 1930 tarihli kararnameyle, milletin malı olarak korunmak üzere Milli Saraylar bünyesine alındı.

Köşk, Atatürk'ün hatıralarıyla dolu

Kaplıcalarıyla ünlü Termal'de yemyeşil bir doğa örtüsü içinde bulunan köşk, Atatürk'ün bölgeye geldiğinde dinlenip dostlarıyla görüşmeler yapmasından dolayı tarihi önem taşıyor.

Atatürk'ün Termal'e ilk kez 19 Ağustos 1929'da geldiği biliniyor. Köşkü 13'ü günübirlik 27 kez ziyaret ettiği belirtilen Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda vefatından önce son günlerini burada geçirdi.

Ayrıca, Cumhuriyet'in ilk tarih profesörlerinden ve Türk Tarih Kurumunun başkanlığını yapan Prof. Dr. Afet İnan ve Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'a ait odalar da tarihi yapıda yer alıyor.

Tarihi yapıda, Atatürk'ün manevi kızları Sabiha Gökçen ve Zehra Aylin'e ait odalar bulunuyor.

Atatürk'ün kullandığı banyoda bulunan ve cam bir bölmede muhafaza edilen terliklerin de olduğu tarihi binada, Atatürk'ün bazı kişisel eşyaları sergileniyor.

Türk ressam Nurettin Niyazi ve Rus ressam Ayvazovski'nin tabloları, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin hediye ettiği halı, yıldız porselen, Fransa, Japonya ve Çin vazoları, Mısır yapımı hiyeroglif yazılarla bezenmiş pirinç ve abanoz ağacından vazolar, pirinç yatak odası takımı, Fransız lake sandalyeler, ceylan derisiyle kaplanmış koltuklar, eski radyo ve piyanolar, köşkü süslüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız