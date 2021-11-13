Yalova'da emniyet kemeri seferberliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da emniyet kemeri seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yalova'da emniyet kemeri seferberliği

Yalova'nın Altınova ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" Projesi kapsamında vatandaşlar trafik kuralları konusunda uyarıldı.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" Projesi kapsamında vatandaşlar trafik kuralları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Bi Hareketine Bakar Hayat" Projesi doğrultusunda Altınova İlçesinde sürücülere ve yayalara kampanya hakkında bilgiler verilerek, emniyet kemeri konusunda sürücüler uyarıldı.

Proje vatandaşlara anlatıldı

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Emniyet amiri Yavuz Kartav, Altınova İlçe Jandarma Komutanı Fırat Zorlu ile polis ve jandarma ekiplerince ilçede "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi vatandaşlara anlatılırken, emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşlar uyarıldı

Altınova Kaymakamı Özyiğit ve Başkan Oral, vatandaşlara "Bi Hareketine Bakar Hayat" Projesiyle ilgili broşür dağıtarak trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundular.

Trafikte emniyet kemeri kullanımının önemli olduğunu ifade eden Özyiğit, "Emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Sürücüler ve yolcular olarak emniyet kemerimizi mutlaka takmamız lazım" dedi.

"Kurallara uyalım"

İçişleri Bakanlığı projesinin önemine değinen Başkan Oral, "Maalesef ülkemizde trafik kazaları nedeniyle birçok vatandaşımızı kaybediyoruz. Bugün Bakanlığımızın projesini vatandaşlarımıza aktararak başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uyulması konusunda çalışma yapıyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Yalova'da emniyet kemeri seferberliği

Yalova'da emniyet kemeri seferberliği

Yalova'da emniyet kemeri seferberliği

Yalova'da emniyet kemeri seferberliği

Yalova'da emniyet kemeri seferberliği

Yalova'da emniyet kemeri seferberliği

Boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı

 İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

 Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title