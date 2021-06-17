Yalova'da 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam etti.

Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor.

Müsilaj temizliğinin 9'uncu gününde ekipler daha önce de yoğunluğun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı. Ekipler, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayılan müsilajın hemen hemen tamamını topladı.

İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 1478 metreküp müsilaj denizden alındı.

Çalışmaların ilk gününden itibaren görev alan firmanın yetkilisi Rıfat Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilajın Yalova sahillerinde görülmesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talimatıyla hemen göreve başladıklarını söyledi.

Kullandıkları atık toplama gemisinin 300 metreküp kapasiteli olduğunu belirten Kaplan, "Daha önce lisans alınmış bir gemi olduğu için hemen göreve başladık. Bugüne kadar 500-600 metreküp müsilajı sadece bu gemimizle topladık." dedi.

Kaplan, denizden alınan müsilajı çeşitli kurum ve kuruluşlara ait vidanjörler aracılığıyla bertaraf tesislerine gönderdiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Marmara'da hidrojen sülfür tehlikesi! Denizdeki canlı yaşamını yok edebilir
Marmara'da hidrojen sülfür tehlikesi! Denizdeki canlı yaşamını yok edebilir
Marmara'yı katleden deniz salyası, Akdeniz'de de görüldü
Marmara'yı katleden deniz salyası, Akdeniz'de de görüldü
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 18:18:04. #1.13#

title