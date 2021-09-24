YALOVA (Habermetre) - YALOVA BELEDİYESİ TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI PROTOKOL İMZALADI

Yalova Belediyesi ve Türkiye Finans Katılım Bankası arasında karşılıklı olarak protokol imzalandı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Türkiye Finans Katılım Bankası Şube Müdürü İshak Soyaslan arasında imzalanan karşılıklı protokol çerçevesinde, mükellefler su, emlak ve vergi borçlarını banka şubelerinden ve online bankacılık hizmetlerinden Ekim ayı içerisinden itibaren ödeyebilecekler.

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