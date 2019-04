Yalova Belediye Meclisi İlk Oturumunu Yaptı

Yalova Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan vekili ve komisyon seçimlerinin de yapıldığı oturumda Ak Parti sayısal üstünlüğünü kullanarak komisyonlara adeta ambargo koydu.

Meclisin açılışında CHP grubu adına Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç bir konuşma yaptı. Güleç, "Bugün 3. kez bu mecliste yer almanın gururunu yaşıyorum. Başkan vekillileri, komisyon üyelikleri yaptım. Geçen dönemde ise belediye başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Hizmetimizin odak noktası her zaman vatandaşlarımız oldu. Siyasi ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden halkımız için hizmet ürettik. Şimdi yeni bir dönemin başındayız. Yoğun geçen seçim sonrasında yaptığımızı, yapacağımızı halkımızla paylaştığımız bir kampanya yürüttük. Yeri geldi bize yöneltilen iddialara cevap vermek zorunda kaldık. Bunu yaparken her zaman siyasi ahlakı ön planda tuttuk. Eğer bu süreçte birilerini kırdıysam özür dilerim. Tüm bu süreç geride kaldı. Artık hepimiz halkın hizmetinde olacağız. Büyük bir sorumluluk aldık. Bu kentin tüm sorumluluğu artık bizlerin omuzlarındadır. Geçmiş 2 dönemde elde ettiğim tecrübeye dayanarak şunu söylemek istiyorum. 5 yıl içerisinde daha fazla pişman olacağımız kararlara imza atmayalım. Zira her iki dönem sonunda da gördük ki; bazı alınan ya da alınmayan kararlar siyaseten alınmış oluyor" dedi.

Ak Parti adına ise grup sözcüsü Selvet Duman söz aldı. Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyen Duman konuşmasında, "Yerel seçimler şehrimiz için bu şekilde bir tabloyu ortaya koydu. Hepimize hayırlı olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İdaremiz Cumhuriyettir. 5 yıl boyunca belediye başkanları ve meclisler ile siyasetçiler konuşur ama sadece bir gün halk konuşur ve mührü alır ve sözünü söyler. Dolayısıyla burada Yalova belediye Başkanımızı ve meclisimizi tebrik ediyorum. 5 yıllık çalışmanın Yalova'mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Meclise leke düşürmemek hepimizin borcudur. Siyasi rekabeti saygı üzerine kuracak ve böylece yürüteceğiz" sözlerine yer verdi.

Ardından seçimlere geçildi. Seçime AK Parti sayısal üstünlüğü ile adeta ambargo koydu. Seçimler AK Parti ve CHP kanadında firesiz olarak 17'ye 15 olarak tamamlandı.

Kapalı oylama ile yapılan seçim sonrasında Yalova Belediye Başkan 1. Vekilliğine Ak Parti'den Nusret Karaalioğlu, 2. Başkan Vekilliğine ise Mustafa Tutuk seçildi. Meclis Katip asil üyeliğine Muhammet Aydın (Ak Parti) ve Fatih Şahin (Ak Parti), yedek üyeliklerine ise yine Ak Parti'den Bahattin Erbay ve İsmail Demir seçildi. Belediye Encümeni ise AK Partili Selvet Duman, Nurgül Urnuşmak ve Süleyman Türen'den teşkil edildi.

Komisyon seçimleri ise açık oylama ile yapıldı. Belediye Başkanı Vefa Salman'ın komisyon üye sayısının 5 olması teklifi oy birliği ile kabul edildi. Yapılan seçimlerde komisyonlar şu şekilde netleşti;

Plan ve Bütçe Komisyonu: Muhammet Aydın (CHP), Meryem Ataç (CHP), Melahat Yalçın (AK Parti), Uğur Daban (Ak Parti), Fatih Şahin (Ak Parti)

İmar Komisyonu: Cem İnci (CHP), Burçin Tangürek (CHP), İnanç Kaya (AK Parti), Mustafa Tutuk (Ak Parti), Bülent Yalçınkaya (Ak Parti)

Trafik Düzenleme Komisyonu: Sefer Keskin (CHP), Yavuz Bingöl (CHP), Arif Oktay Tunç (AK Parti), Mehmet Kumali (Ak Parti), Fatih Şahin (Ak Parti)

İsim Komisyonu: Gülsen Büker (CHP), Turgut Memiş (CHP), Bahattin Erbay (AK Parti), Nurgül Urnuşmak (Ak Parti), İsmail Demir (Ak Parti)

Seçimler sonrasında 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporu ve Faaliyet Raporu okundu olarak oylanarak kabul edildi. Meclis 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 15: 00'de toplanmak üzere kapandı. - YALOVA

Kaynak: İHA