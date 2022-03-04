Yalnız Kurt 6. yeni bölüm ne zaman? Yalnız Kurt ne zaman, hangi gün, yeni bölüm bugün var mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalnız Kurt 6. yeni bölüm ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Diziseverlerin merakla beklediği Yalnız Kurt bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalnız Kurt dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yalnız Kurt yeni bölüm ne zaman, Yalnız Kurt bölüm bugün mü, Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 numara ortaya çıkacak mı?

Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası'nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi'nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yapar. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar. Hilmi Kopanlı'nın cesedi bulunduktan sonra ise her yerde dengeler değişir, yeni planlar ve pazarlıklar yapılmaya başlanır. Gerginlik yine en üst seviyeye çıkmakta herkes birbirinden şüphelenmektedir. Dengede durulması bu zor ortamda kimler ayakta kalacaktır? Altay bu denge ortamında Doğan'a karşı güvenini iyice artırmakta Sare ile yeni yollar düşünmektedir. Hedefleri 5 numarayı ortaya çıkarmaktır. Plan işler. Sare'nin de desteğiyle, Doğan Mira'yı ikna eder. Hangarda, 5 numara için özel bir dövüş gecesi düzenlenecektir. Nizam'ın bile olmayacağı, seyircisiz, sadece Mira ve 5 numaranın olacağı özel bir gece. Herkes, Altay'ın karşısına rakip olarak Doğan'ın çıkacağı önemli gecenin davetlisi olan, "5 Numarayı" merakla beklemektedir. Yüzünü kimsenin görmediği 5 hangara gelecek mi? Gecenin sonundaki büyük sürpriz ne? Altay ve Sare plan yaparken bir tuzağa mı düştüler? Altay avcı iken av mı olacak?

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Yıldırım Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur. İşler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Doğan ve Nizam gerginliği yükseldiği için yeni pazarlıkları doğurmaktadır. Bu pazarlıkları dikkatle takip eden Sare ve Altay yeni bilgiler dahilinde fırsatları değerlendirmektedir. Sare için ise bir anda ortaya çıkan sürpriz misafir her şeyi berbat edebilecek bir risk taşımaktadır. Altay'ın yaptığı doğru hamleler sonucu yeni hamle fırsatları doğar. Altay dikkatli olması gerektiğinin farkındadır. Davut, Altay'a; Doğan ve Nizam'ın "başlarının" kim olduğunu öğrenmesi ve ejderhanın yedi başını birden yok etmesini söyleyerek, Altay'ın hedefini net biçimde çizmiştir. Türkiye'nin çeşitli birimlerine yine uzaklardan müdahale edilmeye çalışılmaktadır fakat vatanseverler de buna hazırlıklıdır. Sürekli stratejilerin, analizlerin ve planların yapıldığı bir ortam söz konusudur. Bu olaylar sonucunda Altay istediği bilgilere ulaşabilecek mi? Bilgilere ulaşmak isterken başına başka olaylar mı gelecek? Yıldırım Projesi'ne dışarıdan müdahaleler ne kadar etkili olacak? Altay bu kritik virajı dönebilecek mi? Sezai Paşa'nın yerine geçen kim ve onun gelişiyle neler değişecek? Golyat'ın hala neler yapabildiğini gösterecek karşımıza çıkacak sürpriz ne? Altay'ın 5 numara için gerçekleştirmesi gereken özel görev ne? Finalde Altay'ın Mira tarafından gönderildiği, herkesi şaşırtacak cehennem neresi?

Haberler.com - Gündem