Yalçın Topçu'dan sözde Ermeni soykırımı açıklaması: "İftiralarla bizi sindiremeyecekler"
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Yalçın Topçu'dan sözde Ermeni soykırımı açıklaması: "İftiralarla bizi sindiremeyecekler"

Yalçın Topçu'dan sözde Ermeni soykırımı açıklaması: 'İftiralarla bizi sindiremeyecekler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Gittikleri her yerde yerin altı ile ilgilenip üstünü kan gölüne çevirenler, 1915 olayları ile ilgili alçak bir yalanı, sefil bir iftirayı gündem yaparak bizi sindirebileceklerini sanmaktadırlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Gittikleri her yerde yerin altı ile ilgilenip üstünü kan gölüne çevirenler, 1915 olayları ile ilgili alçak bir yalanı, sefil bir iftirayı gündem yaparak bizi sindirebileceklerini sanmaktadırlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, 'Sözde Ermeni Soykırımı'nı her yıl Nisan ayında gündem yapan ülkelerin yönetimlerini eleştirerek, yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Yaptığı açıklamada her yıl Nisan ayında aynı konuları gündem yapan ülkelerin yaptığı katliamları ele alan Topçu, Türkiye'nin mazlumların sığınağı olduğunu ifade etti.

Batı'nın ikiyüzlü oluğunu söyleyen Topçu, şunları kaydetti:

"Gittikleri her yerde yerin altı ile ilgilenip üstünü kan gölüne çevirenler, 1915 olayları ile ilgili alçak bir yalanı, sefil bir iftirayı gündem yaparak bizi sindirebileceklerini sanmaktadırlar. 'Derebeyi ve Sömürge Medeniyeti'nin egemen olduğu dünyada, bir damla petrol için ülkelere ve insanlara reva görülen vahşet, zulüm ve katliamlar, bütün insanlığın gözleri önünde işlenmektedir. Bir asır içinde Kızılderili ve Aborjin halkına yapılanlarda, Habeşistan katliamında, Holokost'la, Hiroşima ve Nagasaki soykırımında, savaşı kaybeden Almanya'daki yüzbinlere yapılan tecavüz ve katliamda, Taejon'da 3 bin 500 siyasi mahkumun topluca yok edilmesinde, Cezayir ve Vietnam'da sivil halkın katledilmesinde, Kafkasya'nın Müslüman halklarına, Enfal, Hocalı, Arakan ve Srebrenitsa'da yapılan jenositte, Ruanda, Ebu Gureyb, Darfur katliamlarında, Filistin, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Fas, Tunus, Keşmir ve Doğu Türkistan'da işlenen insanlık suçlarında fail olanların, bir tamamının da iktidar olanlar her 24 Nisan'da NEMESİS ve ASALA'cı lobilere şirin görünme uğruna sahneledikleri bu 'sözde soykırım tiyatralı' müttefiklik hukuku ile asla bağdaşmadığı gibi fukara ve yoksul üç milyon Ermenistan halkı için de bir fayda sağlamadığı açıktır."

"Türkiye, bölgede barışın, refah ve siyasi istikrarın adresi; mağdur ve mazlumların tek sığınağıdır"

Türkiye'nin bölgede önemli bir noktada bulunduğunu belirten Topçu, "Türkiye, bölgede barışın, refah ve siyasi istikrarın adresi; mağdur ve mazlumların tek sığınağıdır. Müttefiklik hukukunu çiğneyen her kim olursa olsun geçmişte olduğu gibi şimdide kesinlikle kaybeder. Açık seçik bir gerçek var ki, o da Türkiye ile dostluktan herkesin kazanmış ve kazanacak olduğudur" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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