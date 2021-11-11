Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer son hali! Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli?

Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından Yalçın Dümer'in hayatı e oynadığı diziler, filmler araştırılıyor.

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu olan Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni biteren Dümer, konservatuarda öğrencisiyken babasından izin gitmeye karar verdi ve şehir tiyatroları'na girdi.1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rol ile tanınır olan Dümer, 1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte yer aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine geçiş yapan oyuncu, ilk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu. Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundular.

TELEVOLE SUNUCULUĞU YAPTI

Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programında sunuculuk kariyerine devam etti. 1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile kadroda yer alan Dümer, İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. İkinci evliliğini 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile yapan başarılı oyuncu, 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı olanDümer, Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. İkili, 1999 yılında boşandı.

YALÇI DÜMER'İN EŞİ KİM?



İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. 1993 yılında oyuncu Serpil Çakmaklı ile evlenen Yalçın Dümer, 1995 yılında Serpil Çakmaklı'dan boşandı. İkilinin Merve Dümer adında bir çocukları var. Daha sonra, 1998 yılında, model ve şarkıcı Esra Balamir ile evlenen Yalçın Dümer, 1999 yılında Esra Balamir'den de boşandı. Yalçın Dümer şu an evli değil.

YALÇIN DÜMER FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2014 – Kız Evliya (TV Filmi)

2014 – Başkanın Kızı (Video)

2014 – Alev Oteldeki Cinayet (TV Filmi)

2013 – Meçhul (TV Filmi)

2012 – İki Günlük Hürriyet (TV Filmi)

2012 – Hayat Sürprizlerle Dolu (TV Filmi)

2011 – Kir (Komutan) (Sinema Filmi)

2009 – IV. Osman (Mithat) (TV Dizisi)

2008 – Sevgili Babam (Yaman) (Sinema Filmi)

2008 – Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş(Sinema Filmi)

2008 – Kollama (Celal) (TV Dizisi)

2008 – Kar Düşerken (Sinema Filmi)

2007 – İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı (TV Filmi)

2007 – Kara Güneş (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (TV Dizisi)

2006 – Anka Kuşu (Selman) (Sinema Filmi)

2005 – 2006 – Şöhret (Cihan Tuna) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Adem) (TV Dizisi)

2004 – Şeytan Sofrası (TV Dizisi)

2003 – Umutların Ötesi (TV Dizisi)

2001 – Benim İçin Ağlama (Rıfat) (TV Dizisi)

2000 – Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 – Aşk Hırsızı (Gökhan 2) (TV Dizisi)

1999 – Evimiz Olacak mı? (Doktor) (TV Dizisi)

1999 – Can Dostum (Cem) (TV Filmi)

1998 – Yaşama Hakkı (Sinema Filmi)

1997 – İlk Aşk (Metin) (TV Dizisi)

1996 – Çılgın Badiler (TV Dizisi)

1996 – Zühre (Metin) (TV Dizisi)

1996 – Yüzleşme (Melih) (TV Filmi)

1996 – Anılardaki Sevgili (TV Dizisi)

1995 – Mirasyediler (Metin) (TV Dizisi)

1995 – Gökkuşağı (Metin) (TV Dizisi)

1995 – Gece Otostopçusu (Tolga) (TV Filmi)

1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Cem) (Sinema Filmi)

1994 – Zirvedekiler (TV Dizisi)

1994 – Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin) (Sinema Filmi)

1993 – Çok Özel İlişkiler (TV Filmi)

1993 – Gecem Ve Gündüzüm (Sinema Filmi)

1993 – Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)

1993 – Arayış/ Abdullah-ı Tercüman Hz.(Abdullah-ı Tercüman) (TV Filmi)

1992 – Fırtına Kuşu (Mustafa) (Sinema Filmi)

1992 – Aysarının Zilleri (Kazım) (TV Dizisi)

1991 – Mem-ü Zin (Memo) (Sinema Filmi)

1990 – Aşka Kimse Yok (Yusuf) (TV Filmi)

1989 – Hoşçakal (Yavuz) (Sinema Filmi)

1988 – Melodram (Ressam Koray) (Sinema Filmi)

1988 – Canım Oğlum (Kenan Akyüz) (Sinema Filmi)

1986 – Asılacak Kadın (Yalçın Özveren) (Sinema Filmi)

1985 – Yaz Bitti (Hakan) (Sinema Filmi)

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