Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle! - Haberler
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Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle!

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Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle!

Show TV'nin yeni dizisi Yalancı bugün 1. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle! merak etti. Peki, Yalancı 2. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yalancı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı fragmanı nereden izlenir? İşte tüm detaylar...

Yalancı fragmanı yayında mı? Show TV yeni dizisi Yalancı bugün 1. bölümü ile ekranlara geliyor. Yalancı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugünkü bölümünün ardından yayınlanacak. Henüz Yalancı 2. bölüm fragmanı çıkmadı.

YALANCI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Show TV'nin Süreç Film imzalı büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi "Yalancı" için geri sayım sürüyor. Tanıtımlarıyla ve dikkat çeken hikayesiyle merak uyandıran Yalancı'nın ilk bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) arasında sürecek mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor.Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ilk bölümden yeni bir tanıtım yayınlandı. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda her iki taraf da yaşadıklarından çok emin bir şekilde olanları anlatmaya çalışıyor ancak bir taraf yalan söylüyor. Peki 'yalancı' kim? İzleyicileri temposu hiç düşmeyen sürükleyici bir hikaye bekliyor.

Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle!

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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Haber: Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle! - Haberler
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