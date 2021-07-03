Yalan Haber Yapan Gazeteciler Yüzleşmeye Gelemiyor

Eklenme tarihi 3 Temmuz 2021ABONE OL YALAN HABER YAPAN GAZETECİLER YÜZLEŞMEYE GELEMİYOR Mehmet Tevfik Göksu, 2 Temmuz 2021 gecesi, Haber Global kanalında yayınlanan Koltuk programına konuk olarak gazeteci Buket Aydın'ın sorularına yanıt verdi.

Eklenme tarihi 3 Temmuz 2021

ABONE OL YALAN HABER YAPAN GAZETECİLER YÜZLEŞMEYE GELEMİYOR Mehmet Tevfik Göksu, 2 Temmuz 2021 gecesi, Haber Global kanalında yayınlanan Koltuk programına konuk olarak gazeteci Buket Aydın'ın sorularına yanıt verdi.

İstanbul'la ilgili merak edilenleri yanıtlayan ve önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşmasına dair detayları ve özet başlıkları haberimizin altında bulabilirsiniz.

İSTANBUL'DA EN BÜYÜK HABER DEPREM OLMALI İstanbul'da 7 milyon 100 bin bağımsız bölüm var. 2 milyonu 2000'den sonra yapılanlar ve riskli değiller. Geri kalanlardan riskli olanlar 300 bin. Sorunlu ve ivedilikle dönüştürülmesi lazım. Şu anda İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle 117 bin konutun dönüşümü yapılıyor. En büyük dönüşüm projesi de Esenler'de. Esenler'de yaklaşık 60 bin konut yapılıyor. Fakat maalesef İstanbul Belediyesi'nin depremle ilgili aldığı bir önlem yoktur. Deprem dediğimiz konu, Allah korusun, toplumsal seferberlikle çözüm üretmemiz gereken hassas bir konudur. Bu hassas konuda kimsenin şov yapmaya, siyaset yapmaya hakkı yoktur. Çünkü sonunda can var.

MÜSİLAJ SORUNU İstanbul'da müsilaj çalışması yapılıyor. Ama kim yapıyor derseniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Bakanlık şu anda Marmara'ya kıyısı olan tüm kentlerin belediyelerinin entegre olduğu bir çalışma yapıyor. Müsilaj nedir, denizdeki kirlilikten kaynaklanan bir sorun. Müsilaj göründüğü anda Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalara başladı. Şu anda tüm çalışmayı bakanlığımız yürütüyor.

KANAL İSTANBUL MİLLETİN PARASIYLA MI YAPILIYOR? Kanal İstanbul'u bakanımız çok net açıkladı. Dedi ki, Kanal İstanbul kendi kaynağını kendisi üretecek kadar büyük bir projedir. Kendi içerisinde bir sürü ticari alanlar var. Ticari üniteler var. Sayın Bakanımız bunu bütün ayrıntıları anlattı. Öbür taraftan şöyle düşünün. Şimdi siz bu kanalı kurmasanız, buraya bir yatırım yapmazsanız, bu TV kanalını kuranlar, kimse, bu kanalı kurmasalar, bu yatırımı yapmasa reklam alabilirler mi? Dururken kimse size reklam verir mi? Bir yatırım yaparsınız, onu gelirle karşılarsınız. Kanal İstanbul yatırım maliyeti ne kadar? 10 ile 15 milyar dolar arası söyleniyor. Türkiye için bunlar çok küçük rakamlar ya. Bakın size çok basit bir şey söylüyorum. Deprem riski altındaki konutların bulunduğu rezerv donatı alanlarını devlet kamulaştırsa üç Kanal İstanbul parası ödemesi gerekiyor. Oysa orada ürettiğiyle zaten kamu ciddi anlamda karda, ciddi anlamda avantajlı.

YALAN HABER YAPTILAR, HODRİ MEYDAN DEDİK! Yalan haberler yayınlayan CHP yandaşı medya kuruluşlarını basın toplantısına çağırdık. Hodri meydan dedik. Gelmediler. Korktular. Çünkü yalan söylüyorlar. İnsanların yalanla yüzleşmesi çok zor bir şeydir. Türkiye'de bir algı ve manipülasyon merkezi var. Bir haber merkezi değil de algı, manipülasyon ve itibarsızlaştırma merkezi olarak çalışıyorlar.

Altını çizerek söylüyorum, itibarsızlaştırma merkezi var. Büyükşehir belediyesinde onları çok Tevfik Göksu rahatsız ediyor. Bunu biliyorum ben. Çünkü tetikçi medya büyükşehirden beslenmedir. Patronlarıyla ilgili en büyük mücadeleyi ben yaptığım için de çok rahatsız oluyorlar galiba. Büyükşehirdeki biz o mücadeleyi yapınca orada bana diyecek cevapları yoktur. Esenler üzerinden algı yapmaya kalkıyorlar. Ben dedim ki kardeşim madem bu algı yapıyorsunuz. Hodri meydan. Hepinizi saat 11'de bekliyorum. Ne soracaksınız, ne sormak istiyorsanız buradayım, sizi bekliyorum. Buyurun gelin. Şimdi siz her gün bir şekilde bir haber yapıyorsanız, bir insanla ilgili, bir belediye ile ilgili bir şey yapıyorsanız buyurun gelin. Kimse gelemedi çünkü yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi.

Biz insan olarak hakikat üzerine siyaset yapan insanlarız ve biz yapmış olduğumuz her işte vicdanımıza hesap vermeyi kendimize birinci görev kabul ederiz. Bizi yaratan Allah'a her yaptığımızdan hesap vereceğimizi biliriz. Biz bilerek yanlış yapmayız, eksik yapabiliriz, isabetsiz kararlar verebiliriz ama bilerek yanlış yapmayız. Onun için yaparken eğer bir şey yanlış yaptıysak çıkarız deriz ki biz orada yanlış yaptık deriz. Değilse, çıkar hodri meydan savunuruz. Onun için sözümüzün gücüne, yaptığımız işin hakikatine inandığımız için hodri meydan, buyurun. Ama hiçbiri gelemedi. Çünkü yalanlarıyla ile yüzleşme yürekleri yetmedi.

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Kaynak: Habermetre