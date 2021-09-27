8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 8. katında meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Mehmet Koç 8. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

HALININ DÜŞTÜĞÜNÜ ZANNETMİŞ

Site görevlisi İsmail Aslan ekmek almaya giderken binadan halı düştüğünü zannedip geri baktığında Mehmet Koç'un yerde yattığını gördü. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Koç'un yakınları gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.