8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu - Haberler
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8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir site görevlisi ekmek almaya giderken aniden gelen gürültüye yöneldi. Binalardan birinden halı düştüğünü zanneden görevli, olay yerine gidince 8. kattaki evinin penceresinden düşen 67 yaşındaki adamı yerde yatarken gördü. Çağrılan ekipler talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan şahsın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 8. katında meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Mehmet Koç 8. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

HALININ DÜŞTÜĞÜNÜ ZANNETMİŞ

Site görevlisi İsmail Aslan ekmek almaya giderken binadan halı düştüğünü zannedip geri baktığında Mehmet Koç'un yerde yattığını gördü. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Koç'un yakınları gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
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