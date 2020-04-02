Yağmur ve Uğur'un oyuncakları adresine ulaştı
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Derecikören, Sındırgı, Yaşam

Yağmur ve Uğur'un oyuncakları adresine ulaştı

Balıkesir'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, sosyal medya hesabına gelen bir istek ile kendisi özel olarak ilgilendi.

02.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:35
Yağmur ve Uğur'un oyuncakları adresine ulaştı

Balıkesir'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, sosyal medya hesabına gelen bir istek ile kendisi özel olarak ilgilendi. İzmir'de eşi sağlık çalışanı olan baba, çocuklarının Sındırgı'da olduğunu ifade ederek kendilerinden oyuncak istediklerini ancak korona virüsü nedeniyle yanlarına gidemediklerini söyleyip, belediyeden destek istedi. Başkan Yavaş ise çocukları bizzat ziyaret ederek istekleri yerine getirdi.

İzmir'de görev yapan sağlık çalışanı ailenin çocukları Sındırgı ilçesine 58 kilometre uzaklıktaki Derecikören Mahallesi'nde ikamet eden anneannelerinin yanına gelmişti. Ancak korona virüs vakasının ülkemizde de yaygınlığını arttırması üzerine yaklaşık 15 gündür annelerinin yanına dönemediler. Çocukları ise babalarından oyuncak istedi ancak, virüs dolayısı ile çocuklarının yanına gelmeye çekinen babaları Rıdvan Yılmaz Sındırgı Belediyesi'nin sosyal medya hesabına mesaj attı.

Baba Yılmaz'ın talebini Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş bizzat kendisi yerine getirdi. Anneleri sağlık çalışanı olan çocukların oyuncak isteğini yerine getirmek için 58 kilometre uzaklıktaki Derecikören Mahallesi'ne gitti. Çocukları oyuncağını vererek anne ve babalarının selamını ileten Başkan Yavaş, sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirterek, "Onları biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Başkan Yavaş sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tabi Rıdvan kardeşimiz kendisi mühendis olarak İzmir'de çalışıyor eşi de sağlık personeli. 16 gün önce evlatları Derecikören Mahallesi'ne anneannesinin yanına dedesinin yanına buraya geldiler. Ama salgın hastalık yüzünden geri dönemediler. Mevcut korona virüs sebebi ile. Bize mesaj atmış Rıdvan kardeşim; 'Başkanım benim çocuklar Derecikören'de bizi de çok özlediler. Bizden oyuncak istiyorlar. Sizden ricam oraya bu oyuncakları verebilir misiniz? Özlemleri bir nebze gitsin' dediler. Bizler bugün Yağmur ve Uğur kardeşimizi çocukları sevindirebilmek maksadıyla Derecikören Mahallesi'ne geldik. Oyuncaklarıyla onları buluşturduk. Babalarının getirdiğini söyleyerek onların bir özlemini gidermiş olduk. Allah bütün çalışanlarımıza kolaylıklar versin. Özellikle hanım kardeşimiz hastanede yönetici olarak çalışıyor. Şu anda en çok alkışı hak edenler arasında sağlığımızı onlara borçluyuz. Rabbim inşallah bu ülkeyi bir an önce korona virüsünden kurtarır" şeklinde konuştu.

Çocukların anneannesi de torunlarının mutluluğu karşısında Başkan Yavaş'a teşekkür ederek, "Torunlarımı virüs belası çıkmadan getirmiştim. Kızım da, damadım da çalışıyor, Buralarda gezdireyim diye. Virüs çıkınca da gidemediler. Canları sıkıldı damadım aramış başkanımı oyuncak bir şeyler götür diye. Başkanım da geldiği için sağ olsun teşekkür ederim ona. Allah razı olsun. İnşallah virüs de geçer ben çocuklarımı götürürüm. Çok istiyorlar gitmek. İnşallah virüs biter Türkiye kurtulmuş olur. Başkanımdan da Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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