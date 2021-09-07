Windows 11 sistem gereksinimleri!

İlk kez 6 yıl önce kullanıma sunulan Windows 10'un devri artık sona eriyor. Windows 11'in kısa süre önce başlayan demosu hakkında detaylar geldikçe Windows 11 sistem gereksinimleri nelerdir? sorusunun yanıtı merak oldukça edilmeye başlandı. İşte, dünyaca ünlü teknoloji devi Windows 11'in sistem gereksinimleri!

Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için 24 Haziran 2021 tarihinde özel bir lansman düzenledi. Yeni lansman ile birlikte yeni bir işletim sistemine geçiş yapılacağı görülen Microsoft cephesinde beklenildiği gibi ilk olarak Beta testleri başlatıldı.

Windows 11'in, Performans, güvenlik ve yönetilebilirlik konularında bireysel bir bilgisayar deneyimi vaat edeceği açıklandı. Yeni hibrit çalışmasıyla piyasaya sürülmesi beklenen Windows 11'in, 5 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sunulması bekleniyor. Ancak Microsoft, cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Uyumlu bir 64 bit işlemcide 2 veya daha fazla çekirdekle veya Chip on System (SoC) ile 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı

Bellek: 4 gigabayt (GB)

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama aygıtı

Not: Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki "Windows 11'i güncel tutmak için depolama alanı hakkında daha fazla bilgi" bölümüne bakın.

Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsü ile DirectX 12 veya üstü ile uyumlu

Görüntüle: Çapraz olarak 9 inçten büyük yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bit

İnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümü, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerektirir.

Bir cihazı Windows 11 Home'dan S modunda değiştirmek de internet bağlantısı gerektirir. Burada S modu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tüm Windows 11 sürümlerinde, güncellemeleri gerçekleştirmek ve bazı özellikleri indirmek ve bunlardan yararlanmak için internet erişimi gerekir. Bazı özellikler için bir Microsoft hesabı gereklidir.