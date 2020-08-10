Whatsapp durum sözleri | En güzel Whatsapp hakkımda sözleri, etkileyici, anlamlı, dikkat çekici sözler
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Whatsapp durum sözleri | En güzel Whatsapp hakkımda sözleri, etkileyici, anlamlı, dikkat çekici sözler

Günlük hayatımızda en çok kullandığımız mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tır. Whatsapp'da durumunuza bir şeyler yazabiliyorsunuz. Dilerseniz whatsapp durum mesajınıza etkileyici, anlamlı sözler yazın. Sizler için en iyi Whatsapp durum sözlerini derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz...

Whatsapp durum sözleri | En güzel Whatsapp hakkımda sözleri, etkileyici, anlamlı, dikkat çekici sözler
10.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:49

Milyonlarca kullanıcı olan Whatsapp'ın en beğenilen özelliklerinden birisi durum mesajının olmasıdır. İnsanlar Whatsapp'da diğer kullanıcıların ilk olarak profil resmine ve sonrasında durum mesajına bakarlar. Bu mesajdan nasıl bir ruh hali içerisinde olduklarını tahmin etmeye çalışırlar. İşte bu yüzden kullanıcılar whatsapp durum sözünün çok güzel olmasına özel gösterirler. Peki Whatsapp durum sözleri, en güzel durum sözleri, en etkileyici Whatsapp durum sözleri nelerdir?

EN İYİ WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

- Whatsapp seninle güzelleşiyor...

- O okumadığı için yazmıyorum.

- Senin için yaşıyorum...

- Sen yoksan Whatsapp'ın ne anlamı var.

- Melekler görünmez diyenler aldatıyor sizi, ben seni her gün görüyorum.

- Yaz bana mavi olalım.

- Hadi takas edelim bir şeylerimizi… Mesela gülüşünden ver ömrümden al…

- Kapı açılır, sen yeter ki kapıya vurmayı bil. Ne zaman bilmem ama yeter ki o kapıda durmayı bil.

- Sen varsan hayatımda, her şey tamam.

- Büyük aşklar ya sonsuzdur, ya da O'nsuz!

- Kendime gelemiyorum, sana gelsem olur mu?

- Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yer yüzündeki cevabısın.

- Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, ayrıcalıktır.

Whatsapp durum sözleri | En güzel Whatsapp hakkımda sözleri, etkileyici, anlamlı, dikkat çekici sözler

- Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz.

- Düşsüz bir hayat, çiçeksiz bir bahçeye benzer.

- Sevmeye korkar oldum. Teşekkürler, eserinle iftihar edebilirsin…

- Yüreğim konuşurken ben susmayı beceremem.

- Anlatsam roman olur sussam içime dert.

- Küme düşse de hayallerim şampiyonluğa oynar gülüşlerim!

- Sadece gülüşümü yakala öfkem sana ağır gelir.

- 6 aylık bir tatile ihtiyacım var. Hem de yılda sadece 2 kere…

- Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Özgürlüğün sırrı ise cesaret.

- Mutluluğun formülünü buldum. Malzemeyi alabilmem için biraz paraya ihtiyacım var.

- Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

- Hayattaki en büyük kaygım, online arkadaşlarımın ölümlerinden nasıl haberdar olacağımdır...

- Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

- Kitap gibi kadınları imlası bozuk erkekler okuyamaz!

- Küçücük hatıraların bıraktığı büyük anlamlar...

EN GÜZEL WHATSAPP "HAKKIMDA" SÖZLERİ

- Unutma! Senin küle çevirdiğin kalbe, bir başkası üfleyerek can verir.

- Tekrarı yoktur bazı şeylerin aşk gibi, hayat gibi, ömür gibi…

- Galiba ben bu aşkta iyihalden müebbet yedim.

- Keşke tanımasaydım' dediğim hiç kimse olmadı benim. 'Keşke beni tanımasına izin vermeseydim' dediklerim oldu…

- Gök kuşağım kirlendi renklerinle yıkar mısın?

- Yalnızca tuvaletleri değil, birbirimizi de bulmak istediğimiz gibi bırakalım.

- Hayat bir resim gibi ama sadece silgisiz.

- Whatsappta çevrimiçi oluşunu izlemek de sevdaya dahil mi?

- Hata yapmıyorsan, gerçekten denemediğin içindir.

- Çünkü sen çölüme kar oldun...

- Sevmek ölmektir bence , ben de sevmiştim ölmeden önce.

Whatsapp durum sözleri | En güzel Whatsapp hakkımda sözleri, etkileyici, anlamlı, dikkat çekici sözler

- Biz değeri X'e değil sevdiğimize veririz...

- Sessizliği dinle, söyleyecek çok şeyi var...

- Ben evde göbek besliyorum.

- İkinci şans kaybedenler içindir.

- Çevrimiçi...

- Yazıyor...

- Müsait değilim. Lütfen yazmayın...

- Sadece acil çağrılar.

- Wh?ts?pp'ı keşfetmeni bekliyorum.

- Knight online hayat ofline...

EN ANLAMLI WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

- Trip atmasın, dırdır etmesin, hep elimin altında olsun,nazlı nazlı süzülsün istiyorsanız, balık alıp besleyin.

- Defterini dürdüğüm insanların muhasebesini tutmuyorum. İade faturasını kesip, hatalı mal olarak iade ediyorum.

- Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

- Sahip olduğun her şey için minnettar ol, çünkü yarın başına ne geleceğini asla bilemezsin.

- Sadece söylediklerinizden değil, anladıklarınızdan da sorumlusunuz.

- Akıllı telefonmuş. Peh. Karşı taraf aptal olunca, telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor.

- Şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacak insanlar tanıyorum...

- Hadi simit satanı anladım, kestane satanı da. Peki ya dost satan, o da mı ekmek parası?

- Ölmek sorun değil de hani bir gün mezarıma gelirsin de kalkıp sarılamamak koyar bana.

Whatsapp durum sözleri | En güzel Whatsapp hakkımda sözleri, etkileyici, anlamlı, dikkat çekici sözler

- Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan, bir günahı, seni beklediğim kadar.

- Wi-fi görmüş telefon gibi her önünüze gelene bağlanmayın.

- Kırdığın kalbin sahibine iyi bak. Yolun bir gün muhakkak ona çıkacak.

- Sevilmek istiyorsan önce insan ol! Ha bu arada insanlık bedava rahat ol!

- Aklımdan geçtin gittin, kim bilir yine kime gidiyordun.

- Aslında Türkçe'm çok iyidir. Ama bazen anlamıyorum seni. 'Git' ne demek?

- Başarıya ulaşmak için başarı arzunuz, başarısızlık korkunuzdan daha büyük olmalıdır.

- Atara atar, gidere gider. Bu alemde kral Düzceliler...

- Açtığın yaralara zaman ve dua sürdüm bekliyorum.

- Sevdiğiniz kadın, iki kilo aldım derse ne güzel senden iki kilo daha var diyip sevin lütfen.

- Seni öldürmeyen şey, güçlendirir. (Joker)

- Sen vurursun dikiş atarlar, ben vururum toprak atarlar.Ruh eşi çok sıradan, bana suç ortağı lazım!

WHATSAPP DURUMA SÖZ NASIL YAZILIR?

Öncelikle cep telefonunuzdan Whatsapp uygulamasını açın. Ardından yukarıdan "Durum" bölümünü açın. Buradan da kalem simgesine dokunun ve böylelikle durumunuza mesaj yazabilirsiniz.

WHATSAPP HAKKIMDA'YA NASIL YAZI YAZILIR?

Whatsapp'da bu paylaştığımız sözleri Hakkımda bölümüne de yazabilirsiniz. Hakkımda'ya söz yazmak için öncelikle Whatsapp uygulamasını açın. Ardından sağ üst taraftan 3 nokta işaretine basıp oradan "Ayarlar" linkine girin. Oradan en üstte çıkan kendi isminizin üzerine tıklayın. Akabinde açılan sayfada "Hakkımda" yazısı çıkacaktır. Buradan da hakkımda yazısını güncelleyebilirsiniz. Yukarıda sizlere paylaştığımız yazılardan ekleme yapabilirsiniz.

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