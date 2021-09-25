Volvo Cars ve The Future Laboratory sürdürülebilir lüks malzemelerin geleceğini araştırıyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin üçte ikisi lüks ürünleri satın alırken o markanın çevre politikalarını kritik bir faktör olarak görüyor.

Alıcıların aynı yüzdesi, ürünlerin ve malzemelerin çevresel etkileri konusunda daha fazla şeffaflık sağlamanın bir yolu olarak ürünlerde karbon etiketlemesini görmek istiyor.

Bu, malzeme dünyasının geliştiği ve dünyanın dört bir yanındaki tasarımcıların, geleceğin lüks ürünlerini üretirken, aktif olarak yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve sorumlu kaynaklı malzemeler kullanması gerektiğini söylüyor.

Bu ve diğer sonuçlar, Volvo Cars'ın önde gelen trend şirketi "The Future Laboratory" ile ortaklaşa yayınladığı yeni bir rapor olan Bilinçli Tasarımın Yükselişi'nde yer alıyor.

Raporun yayınlanması, Volvo Cars'ın tüm yeni tamamen elektrikli modellerinde hayvan derisi kullanmayacağını açıklamasıyla aynı zamana denk geldi. Yeni piyasaya sürülen C40 Recharge, içerisinde deri malzeme kullanılmayan ilk model.

Rapor'da, The Textile Exchange COO'su ve Stella McCartney'in eski Dünya Çapında Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Direktörü Claire Bergkamp; 3.1 Phillip Lim'in Ceo'su Wen Zhou; Sourcemap'in Kurucusu ve CEO'su Dr Leonardi Bonnani; ve Bentu Design'ın kurucu ortağı Xu Gang tarafından röportajlar ve görüşler yer alıyor.

Rapordaki sonuçlar birçok yönden Volvo Cars'ın malzemelerinin geleceğine ilişkin kendi vizyonunu yansıtıyor. Volvo Cars, önümüzdeki yıllarda tamamen yeni bir saf elektrikli otomobil ailesini piyasaya sürecek ve 2030 yılına kadar deri malzeme kullanılmayan tamamen elektrikli otomobiller sunacak.

Volvo Cars, deriden arındırma hedefinin bir parçası olarak, otomobil endüstrisinde kullanılan birçok malzeme yerine kullanılabilecek, yüksek kalitede, sürdürülebilir kaynaklar araştırıyor.

Volvo Cars Tasarım Başkanı Robin Page, "Sürdürülebilir, doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerden faydalanmamızı sağlayacak olan bu ilk adımla, gelecekte nereye gitmemiz gerektiğine dair bir vizyon çiziyoruz. Bir sonraki zorluk, bu malzemelerle yaptığımız şeyi değiştirmek olacak. İster sonsuza kadar dayanan otomobil parçaları yapalım, ister döngüsel ekonomiye ya da dünyaya tekrar dönelim." dedi.

The Future Laboratory'nin Kurucu Ortağı Martin Raymond ise şöyle konuştu, "Bilinçli tasarım toplumumuzu temelden dönüştürebilir ve markaların sunulan fırsatlardan yararlanması ayrılmaz bir şeydir. Bilinçli tasarım ileriye dönük bir yol gösteriyor ve bu süreçte dünyayı değiştirebiliriz." dedi.

Şirket, 2040 itibariyle tamamen döngüsel bir iş yapış şekline sahip olmayı hedefliyor. 2025 yılına kadar yeni Volvo otomobillerindeki malzemenin %25'inin geri dönüştürülmüş ve bio-tabanlı içerikten oluşmasını planlıyor.

Volvo Cars müşterilerine, deri iç mekan seçenekleri yerine biyolojik bazlı ve geri dönüştürülmüş kaynaklardan üretilen yüksek kaliteli sürdürülebilir malzemeler gibi alternatifler sunacak.

Örneğin, Volvo Cars tarafından üretilen yeni bir iç malzeme olan Nordico, PET şişeler gibi geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan tekstillerden, İsveç ve Finlandiya'daki sürdürülebilir ormanlardan elde edilen biyolojik nitelikli malzemelerden ve şarap endüstrisinden geri dönüştürülmüş mantarlardan oluşacak ve birinci sınıf iç tasarım için yeni bir standart belirleyecek. Bu malzeme, ilk defa yeni nesil Volvo modellerinde görülebilecek.

Volvo Cars, yün tedarik zincirinde de tam izlenebilirlik sağlamaya çalıştığı için, sertifikalandırılmış tedarikçilerden yün karışımı seçenekleri almaya devam edecek.

Kaynaklar; Vogue Business Index, Winter 2020 ve The Carbon Trust, 2020 YouGov Survey

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