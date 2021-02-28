Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 2. Gün Sonuçları

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 6. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends 2021 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminde 6. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Günün sonuçları ise şu şekilde oldu.

Galakticos - 5 Ronin

Oyun Süresi: 28: 04

Skor: 21 - 7

Altın: 55.0b - 43.3b

Alınan Kuleler: 9 - 1

Ejder: 2 - 2

Baron: 1 - 0

Alamet: 0 - 1

Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 6. haftanın 2. gününün ilk karşılaşması Galakticos ve 5 Ronin arasında gerçekleşti, mücadelenin galibi Galakticos oldu.

FastPay Wildcats - Beşiktaş Esports

Oyun Süresi: 33: 55

Skor: 23 - 11

Altın: 63.6b - 52.9b

Alınan Kuleler: 8 - 1

Ejder: 3 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 2 - 0

Günün ikinci mücadelesinde FastPay Wildcats ve Beşiktaş Esports karşı karşıya geldi, mücadelenin galibi FastPay Wildcats oldu.

1907 Fenerbahçe Espor - Team Aurora

Oyun Süresi: 26: 56

Skor: 16 - 7

Altın: 53.5b - 42.1b

Alınan Kuleler: 9 - 3

Ejder: 3 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 1 - 1

Günün üçüncü mücadelesinde 1907 Fenerbahçe Espor ve Team Aurora karşılaşmasını izledik, mücadelenin galibi 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Galatasaray Espor - Papara SuperMassive

Oyun Süresi: 32: 50

Skor: 26 - 13

Altın: 49.9b - 64.6b

Alınan Kuleler: 1 - 8

Ejder: 0 - 4

Baron: 0 - 1

Alamet: 1 - 1

Günün merakla beklenen dördüncü mücadelesinde Galatasaray Espor ve Papara SuperMassive karşılaşmasını izledik, mücadelenin galibi 32 dakika sonunda Papara SuperMassive oldu.

NASR Esports - Dark Passage

Oyun Süresi: 30: 40

Skor: 12 - 8

Altın: 57.0b - 48.8b

Alınan Kuleler: 10 - 1

Ejder: 3 - 1

Baron: 1 - 0

Alamet: 0 - 2

Günün beşinci ve son karşılaşması NASR Esports ve Dark Passage arasında gerçekleşti, mücadelenin galibi NASR Esports oldu.

Şampiyonluk Ligi'nde 6. hafta 2. gün karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros