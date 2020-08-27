Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba oyuncuları ve Vizontele Tuuba özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Vizontele Tuuba filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Vizontele Tuuba konusu, özeti ve Vizontele Tuuba oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Vizontele Tuuba filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Vizontele Tuuba filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vizontele Tuuba filmini izleyecek olanların merak ettiği Vizontele Tuuba konusu nedir, Vizontele Tuuba oyuncuları kimler ve Vizontele Tuuba özeti gibi konuları inceliyoruz.
VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Vizontele filminin devamıdır. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli oynamıştır.
Ülke 1980'lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin'in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?
VİZONTELE TUUBA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik
Tür: Komedi, Drama
Yapım Yılı: 2003 (127 dk)
Vizyon Tarihi: 23 Ocak 2004 Cuma
Senaryo: Yılmaz Erdoğan
Yılmaz Erdoğan Deli Emin
Tarık Akan Güner Sernikli
Altan Erkekli Başkan Nazmi
İclal Aydın Reyhan
Demet Akbağ Sıti Ana
Tuba Ünsal Tuba Sernikli
Tolga Çevik Nazif
İdil Fırat Aysel Sernikli
Bican Günalan Sezgin
Şener Kökkaya Basri
Salih Kalyon Casım
Tuncer Salman Ahmet
Erdal Tosun Manav Şehmus
Bülent İnal Mahmut Duran
Celal Tak Panayırcı
Nuri Gökaşan Jandarma Komutanı Ercüment
Zerrin Sümer Vildan Hanım
Sinan Bengier Kamyoncu
Caner Alkaya İso
Cezmi Baskın Latif
Zeynep Tokuş Asiye
Selim Erdoğan Servet
Volkan Demirok Kino
Bahri Beyat Türkçe Öğretmeni
Nejat Uygur Hacı Zübeyir
Deniz Akkaya Deniz Kızı
Bahtiyar Engin Civciv Satıcısı
Ata Demirer Telekutucu
Selahattin Taşdöğen Simo
Meral Çetinkaya Felek
Şenol Ballı Yılmaz
Şahin Yaylı Musto
Sinan Kılıç Aykut
Nusret Karakuş Veysi
Deniz Erdoğan Cevdet
Cahit Taş Rüstem
Tuna Orhan Cahit
Derya Oyanay Fadile
Elif İnci Fazilet
Yasemin Ergene Aynur
Arzu Tan Bayraktutan Zehra