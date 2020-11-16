Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı

Danimarka'da vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs, şu ana kadar dünyada 220 kişiye bulaştı. Mutasyona uğrayan koronavirüsün sınır komşumuz Yunanistan'a kadar geldiği açıklanmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 327 binden fazla insanın ölümüne neden ola yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Danimarka'da vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan virüsle ilgili korkutan haber geldi. Bilim insanları şu ana kadar dünyada 220 kişiye yeni tip mutasyona uğrayan koronavirüs bulaştığını açıkladı.

DİĞER HAYVANLARA SIÇRAYABİLİR

Reuters'ta yer alan habere göre uzmanlar mutasyonun vizonlarla sınırlı kalmayacağı hakkında uyardı. İngiltere'de faaliyet gösteren Wellcome Trust adlı organizasyonun yöneticisi Jeremy Farrar, yeni tip koronavirüsün sıçan, fare, dağ gelinciği ve tarla faresi gibi diğer hayvanlara sıçrayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

DÜNYA ÇAPINDA ENDİŞE YARATIYOR

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ise ülkeleri, potansiyel halk sağlığı riskleri konusundaki endişelerin ortasında, vizon, rakun gelincik ve tarla fareleri gibi duyarlı hayvanları ve onlarla yakın temas halindeki insanları izlemeye çağırdı. Paris merkezli organizasyon, farklı hayvanların virüsün kaynağı haline gelmesi riskinin dünya çapında endişe yarattığını belirterek, gelecekte görülebilecek olası salgınlara karşı uyardı.

DAMLACIKLAR YA DA TOZ İÇEREN PİSLİKLER YOLUYLA BULAŞIYOR

Bilim insanları, virüsün vizon çiftliklerinde bulaşıcı damlacıklar yoluyla, yem veya yatak takımları ya da toz içeren pislikler yoluyla yayıldığından şüphelendiklerini belirtti. Vizonların "virüs rezervuarı" haline gelmesinden araştırmacılar, diğer vahşi ve evcil hayvanlarda gözetimin gerekli olduğunu söyledi.

SINIRI KOMŞUMUZ YUNANİSTAN'A KADAR GELDİ

Öte yandan vizonlardaki mutasyonun Yunanistan'a kadar geldiği ve Yunanistan'daki bazı çiftliklerdeki vizonların itlaf edildiği açıklanmıştı.

Bir tarım bakanlığı yetkilisi, vizonlardaki virüsün mutasyona uğramadığını öne sürerken, "Yunanistan'ın kuzeyindeki iki çiftlikte koronavirüsü taşıyan vizonlar tespit edildi. Çiftlik çalışanlarının da hastalığa yakalandığı belirlendi" dedi.

Yüz binlerce vizon olduğu belirtilen Yunanistan'ın Danimarka gibi bir itlaf kararı alıp almayacağı henüz bilinmiyor.