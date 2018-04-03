Vize İşlemleri Çeşme'de Yapılmaya Başlandı

İzmir'in Çeşme ilçesine 20 dakika uzaklıktaki Yunanistan'ın Sakız Adası'na gidebilmek için gereken vize işlemleri artık Çeşme'de yapılabilecek.

Sakız Adası'na gidebilmek için gereken vize, artık Çeşme'de alınabilecek. Vize işlemlerini yapan VFS Global Gateway Management, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odasında kendileri için ayrılan özel bölümde vize işlemlerini yapmaya başladı.

Vize işlemlerinin Çeşme'de yapılmaya başlanması nedeniyle, Yunanistan İzmir Başkonsolusu Argyro Papoulia, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Sakız Belediyesi Turizmden Sorumlu Meclis Üyesi Dimitris Karalis, VFS Global Gateway Management Türkiye Müdürü Sertan Aslantürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, İzmir'in bazı ilçelerinden gelen oda başkanları ve Çeşme - Sakız adası arasında ulaşımı sağlayan şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla bir kokteyl verildi.

"Hedefimiz, ortak turistik destinasyon olmak"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü'nün verdiği kokteylde bir konuşma yapan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 30 Eylül tarihine kadar olan 6 aylık dönem için Çeşme, Kuşadası ve Ayvalık'ta 3 yeni vize merkezinin faaliyete geçtiğini açıklayarak, "Bu 3 bölge, Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu yetki alanının içerisindedir. Bu nedenle, turizm ve ticaret alanındaki ilişkiler daha da güçlenecek ve Ege'nin iki komşu tarafı birbirine daha da yakınlaşacaktır. Çeşme Chios ile, Kuşadası Samos ile ve Ayvalık Lesvos ile. Çeşme Belediye Başkanı Sayın Dalgıç ile 10 Mart'ta görüştüklerimizi, Chios Ticaret Odası ve Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın desteğiyle, üç hafta içerisinde, yani çok kısa sürede uygulamaya alabilmiş olmamız bana çok büyük mutluluk vermektedir. Bugün faaliyete geçen Çeşme'deki vize merkezi, Çeşme ve Alaçatı sakinlerine ve bu bölgelerde, Çeşme Belediyesi'nin daha geniş alanında evleri olanlara vize başvurusu yapmakta kolaylık sağlayacaktır. 2017 yılında, 85 bin Türk vatandaşı Chios'a seyahat etmiştir. Binlerce Yunan vatandaşı da Chios'tan Çeşme'ye olan 8 deniz millik istikamette seyahat etmiştir. Bu fırsatla, hedefimizin Chios ve Çeşme'nin ortak bir turistik destinasyon olması gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Bu yaz Latin Amerika'dan neredeyse 10 bin kişinin Çeşme Chios'u ziyaret edeceği öngörülmektedir. Bu da böylesi bir işbirliğinin güzel bir örneğidir. Ancak, ticaret ve turizmin sadece rakamlar olmadığını vurgulamak isterim. Ticaret ve turizm iki halkı birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Bu da belki en önemli konudur" diye konuştu.

Dalgıç, Alaçatı Ot Festivali'ne davet etti

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da yaptığı konuşmada, her iki komşunun da aynı düşünce ile çalıştığına inandığını vurgulayarak, "Çeşme'de vize verme işlemlerinin başlatılmasına katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile Yunanistan'ın Başkonsolosu Argyro Papoulia'ya Çeşme'ye hoş geldiniz diyorum. Ayrıca kendisini, 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 9. Alaçatı Ot Festivali'ne davet ediyor ve kendilerini festivalimizde görmekten gurur duyacağımızı belirtmek istiyorum" diyerek festival davetiyesini verdi.

"Amaç, karşılıklı ziyaret ve ticareti arttırmak"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da kokteylde bir konuşma yaparak, vize işlemlerinin kolaylıkla yapılabileceği bir birimin hizmete girdiğini belirterek, "Amacımız, daha çok insanın karşılıklı olarak birbirlerine seyahatini gerçekleştirmek, aynı zamanda da ticareti daha da arttırmak. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Ortak çabalarla gerçekleşti"

Sakız Belediyesi Turizmden Sorumlu Meclis Üyesi Dimitris Karalis de yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çeşme'ye birçok kez geldim ve her seferinde de büyük mutluluk duydum. Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu'nun başlatmış olduğu vize alma kolaylığı nedeniyle bir aradayız. Bu, ortak çabalarla gerçekleşti. Her iki ülke insanının dostluğu her zaman baki. Burada atılan adım çok önemli. Chios Belediye Başkanımızın da selamını getirdim. Kendisi de burada bulunmayı çok istiyordu. Ancak paskalya hazırlıkları nedeniyle gelemedi" şeklinde konuştu.

"Ticareti geliştirme açısından faydalı olacak"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de vize işlemleri için Esnaf Odası'nda yer ayırmaktan ve bu nedenle düzenledikleri kokteyle katılımdan duyduğu mutluluğu belirterek, "10 Mart tarihinde, Yunanistan Başkonsolosu ve Çeşme Belediye Başkanı ile görüştüğümüzde, vize işlemlerinin Çeşme'de yapılmasının büyük katkı yapacağını dile getirmiştim. Hizmet odaklı, insanlara hizmeti ayaklarına getirmek açısından gerçekleşen bu olaydan büyük mutluluk duyduk. Bugün Ayvalık ve Kuşadası'nda da vize bürolarının açılmasına rağmen, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia'nın önce Çeşme'ye gelmesinden dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çeşme'nin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç'a ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'ya da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Merdivenleri basamak basamak çıkarken, iki ülke arasındaki ticareti geliştirme açısından daha faydalı olacağını da düşünüyorum. Alaçatı Ot Festivali'ne de değerli misafirlerimizin geleceğini umuyoruz. Bundan sonra da her iki ülkenin insanının el ele yürüyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, daha önceki oda başkanı Mustafa Cenger'in, Sakız adası ile Çeşme'nin yakınlaşması için yaptığı katkılar için teşekkür ettiğini sözlerine ekleyerek, "Dört senedir biz de onun yüzünü yere eğdirmeden hareket ettiğimizi herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

Osman Köfüncü, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleşen kokteylin ardından konuklara bir yemek verdi.

Acenteler memnun

Öte yandan Çeşme Sakız adası arasında taşımacılık hizmeti veren Ertürk Feribot Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Ertürk ve Genel Müdürü Serkan Çolak bir açıklama yaparak, "Vize işlemlerinin Çeşme'de gerçekleşmesi, Çeşme'de yaşayan ve Çeşme'den Sakız' gitmek isteyen insanlar için büyük kolaylık sağlayacak. Bunun acenteler için de kazanç olacağını düşünüyoruz. Vize evraklarını İzmir'e götürmek yerine buraya teslim edeceğiz" dediler. - İZMİR