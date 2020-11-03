Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da eli silahlı saldırganlar, çevredeki vatandaşlara gelişi güzel ateş etti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 7'si ağır 15 kişi de yaralı kurtuldu. Saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise kan dondurdu.

Avusturya, dün akşam kanlı bir saldırıya şahit oldu. Akşam saatlerinde eli silahlı bir grup bir sinagogun önünde ellerindeki silahlarla çevredeki vatandaşları hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 15 kişi de yaralandı.

DÖNÜP TEKRAR ATEŞ ETTİ

Söz konusu saldırıya ilişkin yeni görüntülerde ise saldırganın duvara yaslanan bir kişiye ateş ederek sokağın diğer ucunda kaçan kadına yöneldiği görülüyor. Saldırgan daha sonra dönerek ilk saldırdığı yerde yatan kişiye iki el daha ateş ettiği görülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Viyana Emniyet Müdürlüğü, bir saldırganın da polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada altı noktanın hedef alındığı ve saldırganların uzun namlulu silahlar kullandığı belirtildi.

4 SALDIRGAN TESLİM OLDU

Teröristlerin 4'ü teslim olurken, saldırganların DEAŞ sempatizanı olduğu öğrenildi. Basın toplantısı yapan İçişleri bakanı "Evlerden çıkmayın, çocuklarınızı okula göndermeyin" ifadelerinde bulundu.

"ORGANİZE BİR TERÖR EYLEMİYDİ"

Avusturya İçişleri Bakanlığı, "Farklı yerlerde saldırılar gerçekleşiyor. Birçok saldırgan var. Organize bir terör saldırısı altındayız." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN VİYANA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN UYARI

Öte yandan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ise, ülkedeki Türkiye vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.