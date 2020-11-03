Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti
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Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti

03.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:48

Avusturya'nın başkenti Viyana'da eli silahlı saldırganlar, çevredeki vatandaşlara gelişi güzel ateş etti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 7'si ağır 15 kişi de yaralı kurtuldu. Saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise kan dondurdu.

Avusturya, dün akşam kanlı bir saldırıya şahit oldu. Akşam saatlerinde eli silahlı bir grup bir sinagogun önünde ellerindeki silahlarla çevredeki vatandaşları hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 15 kişi de yaralandı.

DÖNÜP TEKRAR ATEŞ ETTİ

Söz konusu saldırıya ilişkin yeni görüntülerde ise saldırganın duvara yaslanan bir kişiye ateş ederek sokağın diğer ucunda kaçan kadına yöneldiği görülüyor. Saldırgan daha sonra dönerek ilk saldırdığı yerde yatan kişiye iki el daha ateş ettiği görülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Viyana Emniyet Müdürlüğü, bir saldırganın da polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada altı noktanın hedef alındığı ve saldırganların uzun namlulu silahlar kullandığı belirtildi.

4 SALDIRGAN TESLİM OLDU

Teröristlerin 4'ü teslim olurken, saldırganların DEAŞ sempatizanı olduğu öğrenildi. Basın toplantısı yapan İçişleri bakanı "Evlerden çıkmayın, çocuklarınızı okula göndermeyin" ifadelerinde bulundu.

"ORGANİZE BİR TERÖR EYLEMİYDİ"

Avusturya İçişleri Bakanlığı, "Farklı yerlerde saldırılar gerçekleşiyor. Birçok saldırgan var. Organize bir terör saldırısı altındayız." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN VİYANA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN UYARI

Öte yandan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ise, ülkedeki Türkiye vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti
Haber Yorumları (7)
TESPİT?: SALDIRIYI YAPAN DAHA ÇOK KADINA BENZİYOR SANKİ ???
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KASIM: zamanlama manidar fransa bıçaklı saldırı şimdi bu saldırı islam müslüman düşmanları karanlık işleri devrede bu deaş sempatizanları saldırısı bunları hangi karanlık güçler organize ediyor bizim ülkede nerdeyse haftalık deaş militani yakalanıyor suriye karanlık kolu bizim ulusal güvenliğimiz tehdit altında artık yeter mülteci almayalım giden geri gelmesine izin vermeyelim terör küserel sorun haline gelmeye başladı bitmeside zor gibi allah cc müslümanları ve diğer ülkeleri korusun
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OGUZ: ÖNCE MAKRON SONRA KİLİSELER ŞİMDİ BU DEAŞ ANLAŞILAN BİRİLERİ DÜGMEYE BASMIŞ AMAÇ İSLAM DÜŞMANLIGI DEAŞ İSLAM VE İSLAM DÜŞÜNCESİNİ TEMSİL ETMIYOR AMA YİNE İSLAMA MAL EDECEKLERİ KESİN
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