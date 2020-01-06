: Viyana'da mükemmel bir hafta sonu için öneriler

06.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:47

Mozart'tan Beethoven'a müziğin dahilerine ev sahipliği yapan Avusturya'nın başkenti Viyana, hem tarihi hem de doğasıyla ziyaretçileri çekiyor. DW muhabiri Meggin Leigh, Schnitzel kursundan Viyana kafelerine dek pek çok yeri ziyaret edip güzel bir seyahat için önerilerde bulundu.

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