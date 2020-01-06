Viyana'da mükemmel bir hafta sonu için öneriler
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Viyana'da mükemmel bir hafta sonu için öneriler

Mozart'tan Beethoven'a müziğin dahilerine ev sahipliği yapan Avusturya'nın başkenti Viyana, hem tarihi hem de doğasıyla ziyaretçileri çekiyor.

06.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:47

'tan 'a müziğin dahilerine ev sahipliği yapan 'nın başkenti , hem tarihi hem de doğasıyla ziyaretçileri çekiyor. DW muhabiri Meggin Leigh, Schnitzel kursundan Viyana kafelerine dek pek çok yeri ziyaret edip güzel bir seyahat için önerilerde bulundu.



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: Viyana'da mükemmel bir hafta sonu için öneriler
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