Virüs ile savaşa aromatik destek tavsiyesi
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Virüs ile savaşa aromatik destek tavsiyesi

Salgın hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılan bitkisel yağların virüs bulaşmasını engellemek amacıyla da kullanılabileceğine dikkat çeken Dr.

Virüs ile savaşa aromatik destek tavsiyesi
18.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:46

Salgın hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılan bitkisel yağların virüs bulaşmasını engellemek amacıyla da kullanılabileceğine dikkat çeken Dr. Ebru Özdemir Nath, "Antiviral etkili uçucu yağları, oda difüzörü içine ekleyerek bulunduğumuz odanın havasının temizlenmesinde kullanabiliriz. Ayrıca buğu yöntemi ile sıcak suyun içine damlatılan birkaç damla uçucu yağların burundan teneffüs edilmesi özellikle üst solunum yollarında anti-viral etki ile koruma sağlayacaktır" dedi.

Altınbaş Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath, bitkiler ile tedavinin insanlık tarihi boyunca hep ilgi çektiğini ve büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. İlaç teknolojisinin gelişmediği çağlarda da insanların doğadaki bitkileri farklı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullandıklarını ifade eden Nath "Günümüzde bütün ülkelerin ortak problemi haline gelen yeni tip coronavirus (Covid 19) nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüslere karşı etkili bitkiler daha da önem kazandı" diye konuştu.

BOL SU İÇ, SEBZE TÜKET, EGZERSİZ YAP

Bir çok faktörün etkisiyle zayıflayan bağışıklık sistemini ayakta ve güçlü tutmak için çeşitli yöntemlerin kullanılabileceğini anlatan Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath şöyle konuştu:

"Örneğin güneş ışınlarını doğrudan alan meyve ve sebze gibi taze gıdaların düzenli tüketilmesi bunlardan biri. Hava karardıktan sonra akşam yemeğinde, bedenin dinlenmesini engelleyen sindirimi uzun süren protein ağırlıklı gıdalar tüketmemeye dikkat edilmeli. Yeterli su tüketmek, sabah güne başlarken yapılacak 15 dakikalık farkındalık meditasyonu, uykudan önce yapılacak dengeleyici ve sakinleştirici nefes çalışmaları ile gündüz saatlerinde yapılacak egzersizler ve özellikle evde uygulanabilecek yoga çalışmaları bu dönemde bize destek olabilir."

VİRÜS VE BAKTERİYE KARŞI BİTKİ AROMASI

İnsanların bağışıklık sistemine zarar verebilecek virüs ve bakteri bulaşmasına karşı kendilerini korumasının önemine işaret eden Nath, "Antiviral, antibakteriyel etkileri ile yaşadığımız ortamı, giysilerimizi, ellerimizi steril tutmak için aromatik bitkilerden destek alabiliriz. Bu konuda bitkilerin uçucu yağları ile yapılan farklı aromaterapi uygulamaları var. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda farklı uçucu yağların antiviral etkileri tespit edilmiştir" dedi.

HAVANIZI TEMİZLER, ELİNİZİ DEZENFEKTE EDER

Uçucu yağların, yeni tip coronavirus (Covid 19) etkisiyle ilgili yapılmış bir araştırma henüz olmasa da antiviral olarak bilinen uçucu yağların korunmak için farklı şekillerde kullanılabileceğini kaydeden Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath şöyle devam etti:

"Antiviral etkili uçucu yağları, oda difüzörü içine ekleyerek bulunduğumuz odanın havasının temizlenmesinde kullanabiliriz. Bunları distile su ile karıştırarak bir sprey şişesi yardımıyla üzerimizdeki giysilere sıkarak da kullanabiliriz. Antiviral etkili uçucu yağlar ve Aloe vera jeli ile hazırlayacağımız jel karışımlarıyla, ellerimizi sterilize edebiliriz. Bu karışımda bulunan doğal yağlar ellerimizin yıpranmadan steril kalmasını sağlar. Ayrıca buğu yöntemi ile sıcak suyun içine damlatılan birkaç damla uçucu yağların burundan teneffüs edilmesi özellikle üst solunum yollarında anti-viral etki ile koruma sağlayacaktır."

ANTİVİRAL ETKİSİ OLAN BAZI AROMATİK BİTKİLER

Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath, antiviral etkili bazı aromatik bitki türlerini şöyle sıraladı;

Adaçayı (Salvia fruticosa)

Bergamot (Citrus bergamia)Beyaz kekik (Coridothymus capitatus)Biberiye (Rosmarinus officinalis)Çay ağacı (Melaleuca alternifolia)Itır (Pelargonium graveolens)Karanfil (Syzygium aromaticum)Limon otunun (Cymbopogon winterianus)Melissa (Melissa officinalis)Mercan köşk (Origanum dictamnus)Ökaliptus (Eucalyptus globulus)Paçuli (Pogostemon cablin)Tarçın (Cinnamomum zeylanicum)Tatlı portakal (Citrus sinensis)

Altınbaş Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath, uçucu yağların antiviral etkisini gösteren bazı bilimsel çalışma örneklerini ise şöyle sıraladı;

"Ökaliptus (Eucalyptus globulus) ve Çay ağacı (Melaleuca alternifolia) esansiyel yağları difüzor ile kullanıldığında havada asılı kalan virüsler üzerinde etkili olmuştur.Karanfil tomurcuğu (Syzygium aromaticum) uçucu yağında bulunan öjenol, test edilen grip suşlarının otofaji indüksiyonunu inhibe etmiştir.Melissa (Melissa officinalis) uçucu yağı in vitro olarak kuş gribine (H9N2) anti-viral etkili olmuştur.Tarçın kabuğu (Cinnamomum zeylanicum), Karanfil tomurcuğu (Syzygium aromaticum), Tatlı portakal (Citrus sinensis), okaliptüs (Eucalyptus globulus) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis) esansiyel yağları içeren bir karışım, in vitro grip virüsü aktivitesine karşı koruyucu olmuştur.Beyaz kekik (Coridothymus capitatus), Mercan köşk (Origanum dictamnus) ve Adaçayı (Salvia fruticosa) uçucu yağlarını içeren bir karışım, influenza virüslerine ve in vitro bir rinovirüse karşı antiviral etki göstermiştir. Tarçının (Cinnamomum zeylanicum) temel bileşeni olan sinnamaldehit, influenza büyümesine karşı in vitro ve in vivo antiviral aktivite göstermiştir.Bergamot (Citrus bergamia), Ökaliptüs (Eucalyptus globulus), Itır (Pelargonium graveolens), Tarçın (Cinnamomum zeylanicum)  ve Limon otunun (Cymbopogon winterianus) uçucu yağlarının influenza virüsüne karşı etkili olduğu tespit edilmiştir.Paçuli (Pogostemon cablin) ile alkol karışımı, in vitro ve in vivo antiviral etki göstermiştir.

Çay ağacı (Melaleuca alternifolia) esansiyel yağı, influenza virüsüne karşı antiviral aktivite göstermiştir."


Kaynak: DHA

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