Vin Diesel filmleri? Vin Diesel kimdir? Vin Diesel nerelidir?

VIN DIESEL FİLMLERİ

AVAKENINGS

Oliver Sacks'ın kendi hayatını kaleme aldığı aynı isimli romandan sinemaya uyarlanan film, ömrünü bilime adayan asosyal bir doktorun, icat ettiği bir ilaç sayesinde değiştirdiği yaşamları anlatır. Nörolog Malcolm Sayer, yeni çalışmaya başladığı bir hastanede, daha önce görmediği tarzda bir hastalığa sahip bir grup hastayla karşılaşır. Bu insanlar uzun yıllardır hareket etmeden yatağa bağlı bir şekilde uyku modundadırlar. Doktor Malcolm bir konferans esnasında tanıtılan bir ilacın bu hastalığı da iyileştirebileceğini düşünür ve bu hastalar üzerinde uygulamaya başlar. Uyandırılıp hayata dönen ilk hasta Leonard Lowe olur.

Üç kategoride Oscar ödülüne aday gösterilen filmin başrollerinde Robert De Niro ve Robin Williams gibi usta oyuncular bulunuyor.

HIZLI VE ÖFKELİ

Hızlı ve Öfkeli'de Domenic Toretto, arabaların pahalı aksesuarlarını çalan bir çetenin baş üyesidir. Çok değerli elektronik ekipmanların çalınmış olması üzerine de baş şüpheli haline gelmiştir. Peşinde ise bu suçun muhattabını arayan bir sivil polis vardır. Bu sivil polis, bir yandan suçu araşırmak üzere çete ile samimi hale gelirken diğer yandan Domenic Toretto'nun kızkardeşine aşık olmuştur. Artık ortada çözülmesi gereken birden çok mesele vardır.

RIDDICK GUNLÜKLERİ

Richard B. Riddick'in başına büyük bir ödül konmuştur. Riddick son beş yılını peşindeki avcılardan kaçarak geçirmiştir. Barışçı yönüyle tanınan Helion gezegeni zorba Lord Marshal tarafından işgal edilir. Riddick buradaki bir yeraltı hapishanesinde uzun zamandır görmediği Kyra'ya başlar. İkisinin yaşayacakları olaylar, hem bu ikilinin hem de üzerinde yaşadıkları gezegenin kaderinde bir dönüm noktası olacaktır. Aksiyon filmlerinin değişilmez oyuncularından Vin Diesel'in başrolünde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda yine David Twohy oturuyor.

DERİN KARANLIK

Bir yerden bir yere seyahat halinde olan bir grup yolcu, bir uzay gemisindedir. Uzay gemisi, bir komplikasyon sonucu oldukça ıssız ve sessiz bir gezegene düşer. İlk izlenimler, bu gezegende herhangi bir yaşam belirtisinin olmadığı yönündedir; ancak kazın ayağı öyle değildir. Bir anda meydana gelen güneş tutulmasıyla beraber gezegenin kana susamış sakinleri ortaya çıkacaklardır. Artık bu gezegende hayatta kalabilmek, bu insanların öncelikli amacı olacaktır.

VIN DIESEL KİMDİR?

Mark Sinclair, 18 Temmuz 1967 yılında Alameda County, Kaliforniya'da kardeşi Paul ile ikiz olarak dünyaya geldi. Annesi Delora Sherleen Sinclair Vincent bir astrologdur. Diesel; İskoçyalı'yı, İtalyan'ı kapsayan özgeçmişi ve pek çok karakteristik yönüyle belirsiz bir etnik gruptan olduğunu ve kesinlikle renkli bir kişiliği olduğunu ifade etti. Biyolojik babasıyla hiç tanışmadı ve "annemden bütün öğrendiğim, birçok farklı kültürle akrabalığım olduğu" dedi. Kafkasyalı annesi ve oyunculuk eğitmeni ve tiyatro menajeri olan Afroamerikan üvey babası Irving H. Vincent tarafından büyütüldü. İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken Barbara Garson tarafından yazılan çocuk oyunu Dinosaur Door ile yaşadı. Oyun, New York, Greenwich Village'deki Theater for the New City'de üretildi. Oyunla ilgisi, abisi ve bazı arkadaşlarıyla kırıp dökmek amacıyla Theater for New City'nin Jane Street'teki alanına girdiklerinde oldu. Tiyatronun artistik yönetmeni Crystal Field'in karşısına çıkarıldılar ve o, polisi aramak yerine, ellerine senaryoyu verdi ve onlara yaklaşan gösteride rol önerdi.

Diesel gençliği boyunca şehrin Hunter Koleji'ne giderek tiyatroyla bağlı kaldı, buradaki yaratıcı yazı çalışmaları onun senaristliğe başlamasına öncülük etti. Karışık mirasından dolayı, rol bulmadaki ilk zorluklarının sonucu olarak, kendisini "çok yönlü" bir oyuncu diye tanımlar. New York gece kulübü Tunnel'de koruma olarak çalışırken, adını Vin Diesel olarak değiştirdi. "Vin" ismi, "Vincent"in basitçe kısaltılmış versiyonudur. Onun durmak bilmeyen enerjisine değinerek, dizel yakıtı biten arkadaşlarından "Diesel" lakabını aldı.

Diesel'in ilk rolü Awakenings filminde kısa, itibarsız bir görünüştü. Sonra seçme sürecinde tıkanıp kalmış, çabalayan bir oyuncuyu konu alan kısa, yarı otobiyografik film, Multi-Facial'i yazdı, yönetti ve başrolde oynadı. Film 1995 Cannes Film Festivali'nde oynatılmak üzere seçildi. İlk uzun metrajlı filmi Strays'i yaptı, burada, bir kadına olan aşkından dolayı yolunu değiştiren bir çete liderini oynadı. Diesel tarafından yazılan ve yönetilen film, 1997 Sundance Film Festivali'ndeki yarışma için seçildi ve bu, filmi bir seriye dönüştürecek MTV anlaşmasına öncülük etti. Multi-Facial'daki performansının dokunaklılığının da etkisiyle, Steven Spielberg'in 1998 Oscar ödüllü filmi Er Ryan'ı Kurtarmak'ın oyuncu kadrosuna girdi. 1999'da, animasyon filmi The Iron Giant'taki seslendirmesiyle ciddi bir övgü aldı.

Diesel'in Boiler Room)'da büyük bir rolü oldu ve sonra bilim kurgu filmi Derin Karanlık'taki anti-kahraman Riddick rolüyle önemli bir gelişme yaşadı. Diesel aksiyon kahramanı yıldızlığına iki gişe rekoru kıran filmle ulaştı: sokak yarışı aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli ve aksiyon gerilim filmi xXx (2002). 2004'te Diesel, Riddick rolünü, Riddick Günlükleri'nde tekrarladı, büyük bütçeyi düşünürsek bu film gişe başarısızlığıydı. 2005 yılında gişe rekoru kıran komedi filmi Komando Dadı'da neşeli bir rolü oynadı.

2006 yılında Beni Suçlu Bulun'da gangster Jack DiNorscio'yu oynayarak dramatik bir rol seçti. Performansı için ciddi bir övgü almasına rağmen, film kötü bir gişe yaptı. Daha sonra, Hızlı ve Öfkeli'deki rolünü tekrarlayarak, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı'nda küçük bir rolde yer aldı. Daha Hızlı Daha Öfkeli'de ilk önce başrol teklif edildi fakat geri çevirdi. Ayrıca xXx'deki rolünü xXx: State of the Union'da tekrarlaması için bir şans verildi ama bunu da geri çevirdi.

2007 yılında video oyunu Hitman'in film uyarlamasında Ajan 47 olarak başrolde oynamaya hazırdı, fakat sonunda vazgeçti ve bunun yerine yapım yönetmeni olarak hizmet etti. 2008 yılında bilim-kurgu, aksiyon-gerilim filmi Babil M.S.'da başrol oynadı. Hızlı ve Öfkeli 4 ile Diesel, ilk filmdeki tüm oyuncularla beraber Hızlı ve Öfkeli serisine geri döndü, film Nisan 2009'da gösterime girdi.

2011 yılında Diesel, serinin beşinci filmi Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu için geri döndü, ve Hızlı ve Öfkeli 6'da rolünü tekrarladı. Ekim 2013 yılında gösterime girmesi kararlaştırılan Riddick'de başrol oynadı. Nisan 2013 yılında Diesel, çekimlerine Ağustos 2013 yılında başlanan Hızlı ve Öfkeli 7'nin çekimleri sırasında filmin başrol oyuncularından Paul Walker 30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetmesiyle derinden sarsıldı. Nisan 2015 yılında gösterime giren filmi Paul Walker'a çok benzeyen kardeşi Cody Walker ile tamamlamış, filmin sonunda da Paul Walker'a ithaf etmiştir. Diesel, fark edilebilir derin sesiyle ünlüdür; sesinin 15 yaşındayken kırıldığını ve telefondayken ona olgun biri sesi verdiğini söylüyor. Bir ikizi (Paul), küçük bir erkek kardeşi (Tim) ve bir kız kardeşi (Samantha) vardır. 2001 senesi civarında Diesel, Hızlı ve Öfkeli'deki yardımcı oyuncusu Michelle Rodriguez ile çıktı.

Diesel'in kız arkadaşı Meksikalı model Paloma Jimenez'den Hania Riley (d. 2008) adında bir kızı var. İrlandalı bir gazete olan An tEolas'a konuşan Diesel, sert bir adam olduğunu fakat bir baba olarak yumuşak yönüyle bağlantısı olduğunu ifade etti. Diesel, Avrupa'da flört etmeyi tercih ettiğini, burada tanınmasının daha az mümkün olduğunu ve burada ünlülerin birbirlerine romantik olarak bağlı olmadıklarını iddia ediyor. Kişisel hayatı hakkındaki gizliliğini sürdürmeyi tercih ediyor.

Diesel, Dominik Cumhuriyeti'ne olan sevgisini ve onun çok kültürlü yönüne olan bağlılığını ifade ediyor. Ayrıca, oranın başkanı Leonel Fernandez ile tanışmışlığı var. Diesel, Dungeons & Dragons'da 20 sene kadar oynadı ve hatıra kitabı 30 Years of Adventure: A Celebration of Dungeons & Dragons için ön söz yazdı. Dragon Dergisi'nin 30. yıldönümü sayısında, xXx'i çekiyorken, Diesel'in karnında, karakteri Melkor'un sahte bir dövmesi olduğu açıklandı.