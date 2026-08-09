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AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı

AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı Haber Videosunu İzle
AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı
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Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerlerinde hasar oluştu.

Sultanbeyli'de alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi.

İÇERDE BAŞADI, KISA SÜREDE DIŞARIYA SIÇRADI

Yangın, saat 04.15 sıralarında Fatih Bulvarı üzerindeki 5 katlı alışveriş merkezinde çıktı. Alışveriş merkezinin eksi 1 ve eksi 2'nci katında bulunan kafeteryaların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dışarıdaki klimaların bulunduğu bölüme sıçradı. Alışveriş merkezinin dış cephesini alevler sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. 

Ekipler, alışveriş merkezinde oluşan yoğun dumanın tahliyesini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bazı iş yerlerinde yangın nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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