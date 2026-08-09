Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu'daki sıcak çatışma ortamı, her geçen gün biraz daha fazla kızışıyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını açıkladı.

"SALDIRI İSABETLİYDİ"

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını açıkladı.

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre Husilerin sözcüsü, "Aramco rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldık ve saldırı isabetliydi" açıklamasını yaptı.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını iddia ederek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA