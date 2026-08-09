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Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin sözcüsü, "Aramco rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldık ve saldırı isabetliydi" açıklamasını yaptı.

  • İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA ile hedef aldıklarını ve saldırının isabetli olduğunu açıkladı.
  • Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını iddia ederek 'deniz seyrüsefer yasağı' başlattıklarını duyurmuştu.
  • Husiler, 22 Temmuz akşamı Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını ve gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Orta Doğu'daki sıcak çatışma ortamı, her geçen gün biraz daha fazla kızışıyor.  Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını açıkladı.

"SALDIRI İSABETLİYDİ"

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını açıkladı.

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre Husilerin sözcüsü, "Aramco rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldık ve saldırı isabetliydi" açıklamasını yaptı.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını iddia ederek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA
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Yorumlar (8)

Haber Yorumları4qm69ckzmy:

mekke anlaşması imzalanmıştı ne olacak şimdi biz husileremi saldıracağız iran füze atarsa sudilere iranamı saldıracağız hindistan diyelim pakistana saldırdı bizde hindistanamı saldıracağız ????

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Haber YorumlarıCumer Canitez:

ne gerekiyorsa o yapilacak

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Haber YorumlarıHalil Kurt:

değişik olan Pakistan Hindistan düşman cin İran. dost Hindistan cin düşman. diyer yandan. Hindistan itrail dost olası ihtimal Pakistan İran çatışması oldu Hindistan Pakistan vurdu bizde Hindistan ı vurduk diyelim itrail bixi mi vurur İran. ı mı

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yanıt1
Haber YorumlarıMustafa Ergün:

Anlsamaya gore evet....

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Petrol fiyatlarinin artmasi gerekiyor

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Haber Yorumlarıfcm7jnjw7m:

İran kurulan üçlü anlaşmayı aklınca test ediyor

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Haber YorumlarıHakikat:

Yemendeki husiler olsun İran olsun Suudi Arabistandaki ABD üsleri vurduğu zaman eyv çok iyi yapiyolar ama Suudi Arabistan daki petrolleri vuruyorsa bu işte bı iş var bunların amacı farklı

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