Villarejo: İspanyol devletinin 'derin görevlisinin' yükselişi ve düşüşü

İspanya son yıllarda Kraliyet ailesindeki yolsuzluklardan tutun da bakanlıklarda dönen kirli oyunlara kadar türlü çeşitli skandallar ve söylentilerle çalkalanıyor. Ama olaylar değişse de hepsinde aynı ismin geçtiği dikkatlerden kaçmıyor.

José Manuel Villarejo'nun -kısmen tebdil gezme takıntısı yüzünden- yüzü değilse de adını artık milyonlarca İspanyol biliyor. Ömrü boyunca istihbaratçılık yapmış ve gerçek kimliğini en sıkı şekilde gizlemesi gerekmiş bir polise, kaderin bir cilvesi.

Faaliyetleri 25 ayrı soruşturmaya konu olan Villarejo bugün ilki başlayan bir dizi ceza davasında İspanyol mahkemeleri tarafından yargılanacak.

69 yaşındaki eski emniyet müdürü, Madrid yakınlarındaki evinin civarında tutuklandığından beri üç yıldır cezaevinde.

Tutuklandığında evinde yapılan aramada bulunan kutular dolusu dosyaya, gizli konuşma kayıtlarına ve öne çıkan politikacılardan kamuya malolmuş herkese kadar 'Çağdaş İspanya'da Kim Kimdir' rehberi oluşturabilecek bilgi ve belgelere el kondu.

O günden bu yana da Villarejo'nun konuşma kayıtları koleksiyonundan sızanlar bir dizi skandal halinde kamuoyunun önüne serildi.

Bunlardan en çok gürültü koparanı eski gizli polisin İspanya'nın tahtı oğluna bırakan eski kralı Juan Carlos'un eski sevgilisi Corinna zu Sayn-Wittgenstein ile yaptığı görüşmeydi.

2015 ve 2016 yılında yaptıkları görüşmelerde eski sevgili zu Sayn-Wittgenstein, ona, eski kral Juan Carlos'un Arap ülkeleriyle yapılan ticari anlaşmalardan milyonlarca dolar nakit komisyon aldığı iddialarıyla ilgili olarak samimi açıklamalar yapmış, bu bilgiler hem İsviçre hem de İspanya'da kara para aklama soruşturmalarının açılmasına yol açmıştı.

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürgün hayatı yaşayan eski kral Juan Carlos ise yasa dışı hiç bir şey yapmadığını ve gerekiyorsa savcılara ifade vermeye hazır olduğunu söylüyor.

Prenses ve sahte avukatın görüşmesi

İstihbaratçı Villarejo, şu anda kendisinin karıştığı iddia edilen 27 ceza soruşturmasını inceleyen İspanyol mahkemesine yolladığı yeminli ifadesinde, kralın eski sevgilisinin güvenini kazanmak ve İspanyol kraliyetinin istikrarını sarsabilecek bir tehdit olarak onu 'etkisizleştirmek' görevleriyle zu Sayn-Wittgenstein'in yaşadığı Londra'ya gönderildiğini anlatıyor.

BBC tarafından görülen belgede Villarejo, İspanya istihbarat servisi CNI'den ajanların kendisine "Prenses Corinna'nın elinde bulunan özellikle hassas belgelerin ele geçirilebilmesi için onun güvenini kazanması" talimatını verdiklerini kaydediyor.

Bu amaçla kendisine avukat süsü vererek, İspanyol istihbarat servisleri tarafından taciz edildiğinden yakınan zu Sayn-Wittgenstein'a danışmanlık teklif ettiğini söylüyor.

Zu Sayn-Wittgenstein için ifadesinde, daha önce bir Alman prensle yaptığı evlilikten gelen "prenses" ünvanını kullanan Villarejo, bu görevinde başarılı olamaması yüzünden istihbarat örgütünün o sıradaki başkanı General Félix Sanz Roldán'ın kendisine düşmanlık beslemeye başladığını ileri sürüyor.

Villarejo'ya göre 2019 yılına kadar istihbarat örgütünü yöneten bu kişi kendisinin düşüşünün baş müsebbibi.

Eski polis, eski istihbarat servisi başkanına karşı

2017 yılında televizyona verdiği bir mülakatta Villarejo, General Sanz Roldán'ı, eski kral Juan Carlos'un eski sevgilisi zu Sayn-Wittgenstein'ı öldürmeyi planlamakla suçlamış bu iddia yüzünden istihbahat örgütü başkanı ona iftira davası açmıştı. Bu arada Villarejo, bir fotoğrafının medyaya sızdırılarak ifşa edilmesinden de istihbarat örgütünün başkanını sorumlu tutmuştu.

Villarejo'nun bugünkü duruşması işte eski istihbarat örgütü başkanına yaptığı bu suçlamalarla ilgili ve eğer suçlu bulunursa iki yıla kadar hapis cezası alabilir.

BBC'nin Villarejo'nun avukatına, konuyla ilgili yorum yapması başvurusuna ise yanıt gelmedi.

Villarejo'nun davasında "prenses" yani Corinna zu Sayn-Wittgenstein savunma tanığı olarak ifade verecek.

57 yaşındaki zu Sayn-Wittgenstein mahkemeye, Villarejo ile Londra'daki Connaught Otel'de 2012 yılının Mayıs ayında eski istihbarat örgütü başkanı General Roldán ile yaptığı bir görüşmeyi anlatan bir yazılı ifade yolladı bile.

Zu Sayn-Wittgenstein ifadesinde " General Roldán beni ve çocuklarımı tehdit etti. Onun talimatlarına uymadığım takdirde, benim ve çocuklarımın güvenliğini garanti edemeyeceğini söyledi" diyor.

General Roldán ise bunun doğru olmadığını böyle bir tehditte bulunmadığını söylüyor.

İktidar partisinde yolsuzluk: Mutfak Operasyonu

Villarejo'yla ilgili ceza soruşturmalarından biri de "Mutfak Operasyonu" ile ilgili. Bu olayda Villarejo, o sırada iktidarda olan Başbakan Mariano Rajoy liderliğindeki sağcı Partido Popular'ın (Halk Partisi) eski saymanı ve muhasebecisinden bazı belgelerin çalınması operasyonunu yönetmekle suçlanıyor.

Partinin saymanı Luis Barcenas, 2013 yılında, şirketlerin partiye, devlet ihalelerini alma karşılığında yaptığı öne sürülen bağışları kayıt dışı tutmakla suçlanarak tutuklandı. 2018 yılında da para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 33 yıl hapse mahkum edildi. Partido Popular da bir kurum olarak suçlu bulundu ve para cezasına çarptırıldı.

O davayla ilgili dosyalar üzerindeki erişim kısıtlamasının geçen yıl kaldırılması ardından, savcıların, Villarejo ve diğer bazı polisleri, içişleri bakanlığındaki bazı yetkililerin emriyle, Barcenas ya da eşinin elindeki dosyaları bulup imha etmeye yönelik bir gizli operasyon yürütmekle suçladıkları ortaya çıktı. Böylece iktidar partisinin mali işlerine yönelik bir yargı soruşturmasında kullanılabilecek belgeler yok edilmiş olacaktı.

Kariyeri Bask Ülkesi'nde başlamıştı

Villarejo polis olarak 1970'lerde İspanya'nın Bask Ülkesi olarak anılan bölgesinde başladı. O yıllarda militan bağımsızlık yanlısı ETA örgütü, henüz devam etmekte olan milliyetçi Franco rejimine karşı silahlı bir mücadele yürütüyordu.

Daha sonra 1983 ve 1993 yılları arasında polis teşkilatından resmen ayrılarak dünyanın farklı ülkelerinde farklı işler kurdu ama kendisine sorulduğunda bütün zamanlar boyunca İspanya hükümetinin hizmetinde olduğunu ve şirketlerinin başka ülkelerde yürütülecek güvenlik operasyonlarını gizleme işlevini gördüğünü anlatıyor.

Ülkesine geri döndüğünde herhangi bir polis birimine atanmak yerine hassas bazı görevler verildi. Villarejo, İspanya'ya yönelik bir çok terör tehdidinin savuşturulmasında rol oynadığını ileri sürüyor.

Ancak polislikten gelen bilgi ve tecrübesini özel işlerde kullanmakla suçlanıyor.

Örneğin suçlandığı olaylar arasında BBVA bankası adına büyük bir casusluk faaliyeti yürütmek ve bu amaçla bir hükümet baş danışmanına ait binlerce mesaj, telefon konuşması ve özel yazışmayı izlemek de var.

Ayrıca Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı politikacılara yönelik casusluk faaliyeti yürütmek ve solcu Podemos partisine dair sahte yolsuzluk dosyaları oluşturup itibarlarını zedelemek gibi operasyonlara giriştiği de düşünülüyor.