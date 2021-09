Vildan Atasever kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Vildan Atasever'in hayatı ve biyografisi! Vildan Atasever evlendi mi?

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever (d. 26 Temmuz 1981, Bursa), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi. 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

VİLDAN ATASEVER EVLENDİ Mİ?

Mehmet Erdem ile Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle nikah masasına oturdular. Ünlü çiftin mutluluğu nikah sırasında çekilen fotoğraflara yansıdı.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, bu akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan Atasever, paylaşımına ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düştü.

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen nikaha sınırlı sayıda davetli katıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliklerini Bahadır Yenişehirlioğlu ve yakınları üstlendi. Vildan Atasever, Arzu Ayar imzalı sade bir gelinlik giyerken Mehmet Erdem'in tercihi siyah bir takım elbise oldu.

VİLDAN ATASEVER KARİYERİ

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan İki Genç Kız filminde oynadığı Handan rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve film 1.423.000 kişi tarafından izlendi. Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Daha sonra yine TRT'de Osmanlı Tokadı dizisinde İstanbul karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayınlanan Yaz'ın Öyküsü dizisinde Umut karakterini canlandırdı. Ardından Klavye Delikanlıları adlı dizide Seyran rolünü oynadıktan sonra son olarak da yine TRT'de Tek Yürek adlı dizide rol aldı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2003 : Kurtlar Vadisi : Nazlı Bekiroğlu (Hüsrev Ağa'nın kızı)

2004 : Azize : Müge Gündem

2004 : Kadın İsterse : Buket

2004 : İki Genç Kız : Handan

2006 : Kader : Uğur : Sinema

2007 : Bıçak Sırtı : Güneş

2007 : Yaralı Yürek : Beyaz

2008 : Gece Sesleri : Aslı

2008 : Osmanlı Cumhuriyeti : Asude

2009 : Samanyolu : Zülal

2011 : Başrolde Aşk : Öykü

2013 : Osmanlı Tokadı : Kostantina/ İstanbul

2014 : Gece : Gülcan

2015 : The Memories of The Black Horses : Vian

2015 : Yaz'ın Öyküsü : Umut

2016 : Muhteşem Yüzyıl Kösem : Hümaşah Sultan

2017 : Klavye Delikanlıları : Seyran

2019 : Tek Yürek : İlknur Zengin

2020- : Payitaht: Abdülhamid : Saliha Sultan

2021- : Bonkis : Ilgın

ÖDÜLLERİ

2005 - 42. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu (İki Genç Kız). Beste Bereket (Türev) ile paylaştı.

2007 - 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu (Kader)

2015 - 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Dram dalında "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" (Gece)