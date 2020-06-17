Veysi Kaynak kimdir? Veysi Kaynak kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysi Kaynak hayatı ve biyografisi!
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Veysi Kaynak kimdir? Veysi Kaynak kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysi Kaynak hayatı ve biyografisi!

Eski başbakan yardımcısı ve adalet bakanı yardımcısı Veysi Kaynak hakkında merak edilenler haberimizde. Veysi Kaynak'ın siyasi kariyeri ve hayat hikayesini sizler için derledik.Veysi Kaynak kimdir? Veysi Kaynak kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysi Kaynak hayatı ve biyografisi!

Veysi Kaynak kimdir? Veysi Kaynak kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysi Kaynak hayatı ve biyografisi!
17.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:51

Veysi Kaynak, Türk siyasi hayatında eski başbakan yardımcılığı ve adalat bakanlığı yardımcıları görevlerinde bulunmuş AK Parti eski milletvekilidir. Veysi Kaynak hakkında merak edilen detaylar ve hayat hikayesi haberimizde.

VEYSİ KAYNAK KİMDİR?

Veysi Kaynak (d. 1 Ocak 1962; Kahramanmaraş), Türk Avukat, siyasetçi ve eski Başbakan Yardımcısı. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak yer almadan önce Kaynak, Adalet Bakanı yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca 2007, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş milletvekili olarak meclise girmiştir. Kaynak 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girmeden önce Belediye Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı, Bütçe Komisyon Başkanlığı, Belediye Başkanvekilliği ve Kahraman Belediye Başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. 2011 ve 2015 yılları arasında Adalet Bakanı Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca Özel Sektörde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Türkiye - Bahreyn Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır.

Veysi Kaynak 1 Ocak 1962 tarihinde Kahramanmaraş'ta Yusuf Kenan ve Sıdıka Kaynak çiftinin çocuğu olarak doğdu. 1981 yılında Kahramanmaraş İmam hatip lisesi'ni bitirmesinin ardından 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından memleketi Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık ve özel Sektörde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yapmaya başladı. 1987 yılında Refah Partisi'nin (RP) Maraş İl Sekreterliğini görevine getirildi.

Veysi Kaynak kimdir? Veysi Kaynak kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysi Kaynak hayatı ve biyografisi!
VEYSİ KAYNAK KİMDİR?

Genel Başkanlık görevini Necmettin Erbakan'ın üstlendiği Refah Partisi'nin üyesi olarak 1989 ve 1999 yılları arasında iki dönem olmak üzere Kahramanmaraş Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürdü. Belediye Meclis Üyeliği döneminde Belediye Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı, Bütçe Komisyon Başkanlığı ve Belediye Başkanvekilliği görevlerini sürdürdü. Ocak 1999 ve Nisan 1999 tarihleri arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Maraş Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevine başladı. 2002 ve 2007 yılları arasında Maraş İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007 yılında yapılacak genel seçimlere katılmak için AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

Kaynak, 2007 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak meclise girdi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Muhsin Yazıcıoğlu Kazası Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca Türkiye - Bahreyn Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de yürüttü. BM Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (IACA) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Kaynak Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyeliği görevini sürdürdü. 7 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Adalet Bakanı yardımcısı oldu ve bu görevini 2015 yılında kadar sürdürdü.

Kaynak, 64. Türkiye Hükûmeti'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etmesinin ardından gerçekleştirilen 2. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresinde AK Parti Genel Başkanı seçilen Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kasım 2010 tarihinde Veysi Kaynak; hac, toplantı ve gezi gibi programlar nedeniyle Genel Kurul'a katılamayan AK Partili milletvekillerinin oy pusulalarını mecliste bulunuyorlarmış gibi kavaslara verirken görüntülendi. Görüntüler manşetlere taşınınca Mecliste tartışma yarattı. Olayın ardından Kaynak, "Ben komisyondaydım. Elektronik sisteme girmekte zorlanınca kendi pusulamı verdim." açıklamasını yaptı.

2010 yılında TBMM'ye sunduğu rüşvetle ilgili yasa teklifi tartışmalara neden oldu.

Evli ve beş çocuk babasıdır.

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