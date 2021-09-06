Veri işleme nedir? Veri işleme izni nedir? Data processing...

Veri işleme olmadan şirketler, rekabet üstünlüğünü artırabilecek ve kritik iş içgörüleri sağlayabilecek verilere erişimlerini sınırlar. Bu nedenle, tüm şirketlerin tüm verilerini işlemenin gerekliliğini ve bunun nasıl yapılacağını anlamaları çok önemlidir. Peki, Veri işleme nedir? Veri işleme izni nedir? İşte, veri işlemeye dair detaylar...

Veri işleme nedir? Veri işleme izni nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Veri işleme, manuel veya otomatik araçlar da dahil olmak üzere kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen çok çeşitli işlemleri kapsar. Veri İşleme İzni, aboneliğiniz boyunca ücretsiz olarak abonelik, kullanım, cihaz, konum bilgilerinizi inceleyerek size özel en uygun ve en avantajlı teklifleri sunabilmemiz için verdiğiniz izindir.

VERİ İŞLEME NEDİR?

Veri işleme, veriler toplandığında ve kullanılabilir bilgilere dönüştürüldüğünde gerçekleşir. Genellikle bir veri bilimcisi veya veri bilimcisi ekibi tarafından gerçekleştirilir, veri çıktısının olumsuz etkilenmemesi için veri işlemenin doğru yapılması önemlidir.

Veri işleme, ham haliyle verilerle başlar ve daha okunabilir bir biçime (grafikler, belgeler vb.) dönüştürerek, ona bilgisayarlar tarafından yorumlanması ve bir kuruluştaki çalışanlar tarafından kullanılması için gerekli biçim ve bağlamı verir.

Veri işlemenin açıklaması nedir?

Veri işleme, verilerin bir bilgisayar tarafından işlenmesidir. Ham verilerin makine tarafından okunabilir forma dönüştürülmesini, CPU ve bellekten çıktı aygıtlarına veri akışını ve çıktının biçimlendirilmesini veya dönüştürülmesini içerir. Veriler üzerinde tanımlanmış işlemleri gerçekleştirmek için bilgisayarların herhangi bir şekilde kullanılması, veri işleme kapsamına alınabilir.

Veri işlemenin altı aşaması

Veri toplama

Veri toplama, veri işlemenin ilk adımıdır. Veriler, veri gölleri ve veri ambarları dahil olmak üzere mevcut kaynaklardan alınır . Toplanan (ve daha sonra bilgi olarak kullanılan) verilerin mümkün olan en yüksek kalitede olması için mevcut veri kaynaklarının güvenilir ve iyi yapılandırılmış olması önemlidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Veri hazırlama

Veriler toplandıktan sonra veri hazırlama aşamasına geçilir. Genellikle "ön işleme" olarak adlandırılan veri hazırlama, ham verilerin temizlendiği ve sonraki veri işleme aşaması için düzenlendiği aşamadır. Hazırlama sırasında, ham veriler herhangi bir hata için özenle kontrol edilir. Bu adımın amacı, kötü verileri ( fazlalık , eksik veya yanlış veriler) ortadan kaldırmak ve en iyi iş zekası için yüksek kaliteli veriler oluşturmaya başlamaktır .

Veri girişi

Temiz veriler daha sonra hedefine (belki Salesforce gibi bir CRM veya Redshift gibi bir veri ambarı ) girilir ve anlayabileceği bir dile çevrilir. Veri girişi, ham verilerin kullanılabilir bilgi şeklini almaya başladığı ilk aşamadır.

İşleme

Bu aşamada, bir önceki aşamada bilgisayara girilen veriler fiilen yorumlanmak üzere işlenir. İşleme, makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak yapılır , ancak işlemin kendisi, işlenen veri kaynağına (veri gölleri, sosyal ağlar, bağlı cihazlar vb.) ve kullanım amacına (reklam modellerini inceleme, bağlı cihazlardan tıbbi teşhis, tıbbi teşhis, vb.) müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi vb.).

Veri çıkışı/yorumlama

Çıktı/yorum aşaması, verilerin nihayet veri bilimci olmayanlar için kullanılabilir olduğu aşamadır. Çevrilir, okunabilir ve genellikle grafikler, videolar, resimler, düz metinler vb. şeklindedir). Şirket veya kurum üyeleri artık kendi veri analizi projeleri için verileri kendi kendilerine sunmaya başlayabilirler .

Veri depolama

Veri işlemenin son aşaması depolamadır . Tüm veriler işlendikten sonra, ileride kullanılmak üzere saklanır. Bazı bilgiler hemen kullanılabilirken, çoğu daha sonra bir amaca hizmet edecektir. Ayrıca, uygun şekilde saklanan veriler, GDPR gibi veri koruma mevzuatına uyum için bir gerekliliktir . Veriler uygun şekilde depolandığında, gerektiğinde organizasyon üyeleri tarafından hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

VERİ İŞLEMENİN GELECEĞİ

Veri işlemenin geleceği bulutta yatıyor . Bulut teknolojisi, mevcut elektronik veri işleme yöntemlerinin rahatlığı üzerine kuruludur ve hızını ve etkinliğini hızlandırır. Daha hızlı, daha yüksek kaliteli veriler, her kuruluşun kullanması için daha fazla veri ve çıkarılacak daha değerli bilgiler anlamına gelir.

VERİ İŞLEME İZNİ NEDİR?

Veri İşleme İzni, aboneliğiniz boyunca ücretsiz olarak abonelik, kullanım, cihaz, konum bilgilerinizi inceleyerek size özel en uygun ve en avantajlı teklifleri sunabilmemiz için verdiğiniz izindir.