Verdiği pozları görenler 'Yeni Şeyma' yorumunda bulundu
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin (21), son aylarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Şahin'in paylaşımları Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ya benzetildi
14.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:14
Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Miami'de tatil yapan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Şevval Şahin'i Instagram'da 126 bin kişi takip ediyor.
Kaynak: Snob Magazin