Verdiği pozları görenler 'Yeni Şeyma' yorumunda bulundu 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin (21), son aylarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Şahin'in paylaşımları Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ya benzetildi

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Miami'de tatil yapan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şevval Şahin'i Instagram'da 126 bin kişi takip ediyor.



