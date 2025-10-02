Veliaht CANLI izleme linki var mı?

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Veliaht, Show TV'de Faro ve Gold Yapım ortaklığında hazırlandı. Perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanacak olan dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken, izleyicilerin aklındaki en büyük sorulardan biri ise "Veliaht canlı izleme linki mevcut mu?" oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayımlanan yeni tanıtımda, Derya'nın eline babasını zor durumda bırakabilecek kritik bilgilerin geçmesiyle aile içinde büyük bir güç savaşı baş gösteriyor. Bu gelişmenin ardından Timur ile yaptığı beklenmedik ittifak ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Selim, abisi Yahya'ya babasına yapılan ihanete rağmen nasıl hâlâ Zaro Ağa ile ortaklıklarını sürdürdüklerini sorgularken, Yahya'nın attığı tokat ortamı iyice geriyor. Öte yandan Timur, Zülfikar'ın en güvendiği isim olan Vezir'e karşı gizli bir planın sinyallerini verirken, Vezir ise Kudret'in güvenini kaybetme endişesi yaşıyor. Fragmanın finalinde ise Timur'un Ceset'i kurtarma çabası sırasında duyulan silah sesi, heyecanı zirveye taşıyor ve izleyicide yeni bölüm için güçlü bir merak bırakıyor.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nda geçen aşk ve aile içi güç çekişmelerini konu edinen dizide, deneyimli ve genç oyuncular bir araya geliyor. Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş bulunuyor. Ayrıca kadroda Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı isimler de yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİ CANLI İZLEME YOLLARI

Heyecanla beklenen Veliaht, her Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında canlı olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, yeni bölümleri televizyondan takip edebildiği gibi, kanalın resmi yayın kanalları üzerinden de eş zamanlı olarak takip etme imkânına sahip.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Sezonun öne çıkan yapımlarından biri olan Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen dramatik bir aşk öyküsünü ve Karslı ailesinin iktidar mücadelesini konu alıyor. Timur karakterini canlandıran Akın Akınözü, rolüne hazırlanırken bir tamirhanede eğitim alarak bizzat araç tamiri yapıyor. Tunahan Kurt'un özgün hikâyesinden uyarlanan dizinin senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt kaleme alırken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Zülfikar Karslı'nın sağlık sorunları nedeniyle otogardaki gücünü yitirmesi üzerine gözler yurt dışında yaşayan oğlu Zafer'e çevrilirken, borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişiyor. Zülfikar'ın potansiyel veliaht olarak gördüğü Timur'un ortaya çıkışı, ailenin çocukları Kudret, Derya, Cennet ve Zafer ile onun eşi Reyhan arasında tüm dengeleri alt üst edecek bir sürecin başlamasına neden oluyor.

VELİAHT DİZİSİ KARAKTERLERİ

• Timur: Seyyar tamirci olarak tanınan Timur, beklenmedik şekilde ailenin veliahtı olma ihtimaliyle karşı karşıya kalır.

• Reyhan: Karslı ailesinin dikkat çeken isimlerinden biri olup Timur'un hikâyesinde önemli bir yere sahiptir.

• Zülfikar Karslı: Ailenin reisi ve otogarın güçlü hâkimidir; sağlığı bozuldukça güç dengeleri sarsılır.

• Yahya: Ailede önemli bir konuma sahip olup entrikaların merkezinde yer alır.

• Derya Karslı: Zülfikar'ın çocuklarından biri; aile içindeki mücadelede aktif rol oynar.

• Kudret Karslı: Güçlü duruşunun yanında duygusal tarafıyla da öne çıkar.

• Zafer Karslı: Ailenin gerçek varisi olarak görülür; Timur ile arasında büyük bir rekabet baş gösterir.

• Vezir: Ailenin ve otogarın dengelerinde belirleyici bir figürdür.

• Beyazıt: Sadakatiyle tanınan, ailenin güvenilir isimlerinden biridir.