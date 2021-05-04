Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların yanında

Covid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren illerde valilikler, ilçelerde ise kaymakamlıklar nezaretinde kurulan ve her ihtiyaç anında vatandaşların yanında olan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Covid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren illerde valilikler, ilçelerde ise kaymakamlıklar nezaretinde kurulan ve her ihtiyaç anında vatandaşların yanında olan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bir yandan ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarına devam ederek Ergene'deki ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini tek tek ziyaret ederek erzak kolilerini teslim eden ekipler diğer yandan rutin çalışmalarına da devam ederek vatandaşlardan gelen çağrılara yanı veriyorlar.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasında valilikler ve kaymakamlar koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılmaya devam ediliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı